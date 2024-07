Enguany les festes que el municipi de Torrent dedica als Sants de la Pedra han tingut, per a mi i per a uns quants amics, una significació i un caràcter ben diferents dels habituals. El plat fort de la celebració és la desfilada de Moros i Cristians, que es desenvolupà el dilluns, vespra de la festivitat. I qui hi va exercir com a capità de les tropes cristianes fou Miquel F. Garcia Forment, company de peripècies locals i comarcals, com ara les compartides a l’IDECO de l’Horta Sud i a l’Associació Cultural Mare de Déu de l’Olivar.

Fill d’Alaquàs, Miquel sempre ha estat vinculat a Torrent, on cursà l’ensenyament bàsic i mitjà. De tarannà tan rigorós com expansiu i jovial, en 2010 entrà a formar part de la filà Conqueridors de la Torre de Torrent, fundada en 1997, i a la qual pertanyen persones tan afables i servicials com Alfredo Monrabal i Arturo Mil. L’any passat, quan l’esquadra assumí la capitania de 2024, Miquel fou elegit pels seus companys per a liderar l’aventura i ocupar un càrrec que posseeix rang d’autoritat local. I puc assegurar que, als qui el coneixem, la tria no ens sobtà en absolut, ja que és una persona compromesa i efusiva que viu amb intensitat i passió tots i cadascun dels reptes que ha anat assumint al llarg de la seua vida.

La prova més evident de l’entusiasme amb què s’ha pres la desfilada d’enguany és que ha volgut recrear històricament l’«entrada solemne i triomfal» dels vencedors cristians en la vila. Així, l’acompanyament de la filà estava integrat per un centenar llarg de persones –des dels timbalers fins als priors i cavallers que escortaven el capità– que havia sigut dissenyat sobre la informació que ofereix la Crònica o Llibre dels fets de Jaume I; on s’explica que, en 1232, el rei oferí les terres de Torrent a Fra Hug de Folalquer a canvi d’assegurar la seua ajuda en la Conquesta de València.

«Poseu foc en la idea i en vostres versos mel», recomanava –fa poc més de cent anys– un cèlebre poeta valencià. Un consell que tan bé s’escau al carismàtic capità cristià de Torrent que, tant el veïnat d’allí com el dels municipis limítrofs, el dilluns vàrem tindre el goig d’acompanyar i contemplar en acció: festejant la victòria.