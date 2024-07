L’alenar, la nostra història

Fa uns dies escoltava la veu de Paco Muñoz en una antiga cançó on demanava «qui dirà la nostra història als xiquets del meu país», quan Paco va escriure la cançó, el 1984, encara tenIa vigència la pregunta que ell es feia, han passat els anys, aquells xiquets van poder ser escolaritzats en la llengua del País, i des d’aleshores han estat editats alguns llibres que ens conten la història que als de la meua generació ens van amagar. Des de ‘Nosaltres els valencians’ de Joan Fuster, editat el 1962, fins a ‘L’Alenar’, el llibre de Rafael Arnal del que ara els parlaré, la meua biblioteca s’ha farcit de llibres que ens parlen de la «nostra història», especialment de la de les últimes dècades d’aquest País Valencià,, «ni fet ni desfet» com titola Natxo Escandell, la seua ‘Història del nacionalisme polític valencià(1974-1998)’.

Una de les definicions del mot ‘alenar’ al diccionari Alcover.-Moll és «viure», i això és el que ha fet l’autor i editor Rafael Arnal des de Tavernes Blanques amb aquest interessant llibre amb portada acolorida d’anarquisme. L’autor ha viscut escrivint-lo, gairebé unes memòries, i també hem viscut els lectors en llegir, especialment la segona part, ‘Temps de represa’, uns fets dels que també alguns ens podem considerar protagonistes.

Un parell de dies han estat suficients per llegir aquest llibre, des de fa temps alguns llibres m’agrada llegir-los amb una llapissera a la meua vora per anar marcant aquelles parts de la lectura que més em puguin interessar en futures recerques de dades. I en aquest ‘Alenar’ he hagut d’esmolar la punta de la llapissera més d’una vegada perquè Arnal, posseïdor d’un gran arxiu de dades, ha bolcat sobre el llibre tots els coneixements de primera mà d’aquells temps de represa, d’aquells dies en que érem «companys d’utopies i travessies com ara la cançó i el PSPV». Perquè es cert, i el llibre m’ho recorda, que junt amb Rafa Arnal, i molts altres companys que també cita al llibre, vam esmerçar els millors anys de la nostra joventut en la recerca d’un País Valencià lliure, democràtic i valencià.

Al llibre, Rafa recorda aquelles sessions dominicals de ball a un Rat Penat, aleshores una illa de democràcia on els joves vam tenir un aixopluc no sols per aprendre la llengua que l’escola ens havia negat, sinó també per anar fent les primeres incursions en el País que desitjàvem amb els primers aplecs de la nostra vida política. Molts hem estat i estem en diferents trinxeres polítiques mercès als Governadors Civils, els «poncios franquistes» i a les porres dels «grisos». Després, quan Franco feia les darreres alenades, va néixer una nova esperança, la creació d’un partit, el PSPV, d’obediència valenciana, nacionalista i d’esquerres, al llibre també es pot llegir com va anar tota aquella història que va acabar quan, alguns, van decidir «vendre» aquell partit al PSOE, on el Sol i el poder escalfaven més gràcies als diners de la socialdemocràcia alemanya. Rafa es un cul inquiet i al llibre també ens parla de la creació del grup Carraixet amb alguna anècdota al respecte dels carnets d’artista que calia obtenir del franquisme per poder actuar. ‘L’Alenar’, un llibre que ja té un lloc d’honor a la meua biblioteca.