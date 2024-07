De Mart a la conselleria de Sanitat

Jo no creia en els marcians, fins que vaig sentir el conseller de Sanitat que no pujava el sou als metges perquè estem infrafinançats. Com si vingués de Mart, Marciano Gómez —hi ha noms que són una premonició— passa per alt que PP i Vox han suprimit impostos als més rics. I quan això passa, paguen la festa els més desafavorits o redueixes la qualitat dels serveis. I això no és ciència econòmica; és, simplement, sentit comú. Qualsevol mestressa de casa ho diria així: o tenim més ingressos o mengem més arròs i menys carn. La decisió de no apujar el sou no és innocent, s’ha pres en funció de determinades prioritats i condicionada per clares matrius ideològiques.

El pressupost de la Generalitat mostra que la sanitat pública queda fora del radar de les prioritats del Consell; i això no és un judici de valor, sinó una constatació pràctica; ja que els pressupostos, com el cotó, no enganyen. Que falten sanitaris per cobrir les necessitats? I tant! Però ha vist si la retribució de les hores extres compensa el sobreesforç després de la jornada laboral? Ha oferit contractes dignes que neutralitzen el desig d’anar-se’n a l’estranger? Ah!, que per què ens oposem a privatitzar el sistema sanitari? Perquè la salut no ha de ser un negoci ni el malalt una mercaderia.

Tot fa pensar que la idea del Consell és potenciar la privatització de serveis —en educació han incrementat ja un 3 % les aportacions a la concertada—, i per a privatitzar és «convenient», primer, empitjorar el servei que ja mostra fractures múltiples. I en acabant, actuar com a xiquets consentits: nosaltres no volíem, però no hi hagut més remei. No és per falta d’avisos. Molts ja vam alertar de com pintava de mal l’estiu si no s’adoptaven mesures. I la realitat, tossuda com és, ho confirma: els retards en les cites van a més i la falta d’especialistes s’agreuja cada dia. A què espera, conseller? A llegir en una làpida l’epitafi «La sanitat pública al tanatori»? Ja sé que sona brutal, però és la realitat que millor els retrata.