El Parlamento Europeo (PE), tras las elecciones del primer fin de semana de junio en los 27 países de la Unión (UE), acaba de iniciar su X legislatura. La creación de esta institución comunitaria data de 1952, antes incluso que la propia Comunidad Económica Europea. Aquellos 78 eurodiputados, que se reunieron por vez primera hace casi tres cuartos de siglo, se han convertido ahora en 720 representantes electos. Y de la media docena de países que integraban la Comunidad Europea del Carbón y del Acero contamos ahora con 27 estados con escaños en Estrasburgo, la sede principal del Europarlamento.

Esta cámara transnacional representa al segundo mayor electorado democrático del mundo, solo superado por la India, con un censo de unos 360 millones de votantes. En esta convocatoria la participación se quedó en un raquítico 51 % y en 15 estados no se alcanzó ni la mitad de votos de su censo. Un asunto del que se habla poco pero que debería estar más presente en la sociedad. Y la propia UE no ha de eludirlo sino enfrentarlo. Es cierto que la heterogeneidad es una seña distintiva de los 27. No es, por lo tanto, extraño que el lema de la UE y sus instituciones sea el de «Unida en la diversidad». Un eslogan, adoptado en el año 2000 con carácter oficial, y al que el expresidente de la Comisión, Jacques Delors, le antecedió con un «Europa» para que quedara aún más claro.

Otros artículos de Germá Arroyo

Sin entrar en un análisis de largo alcance, los resultados de estas elecciones europeas dejan al descubierto, en efecto, mucha diversidad por los partidos, agrupaciones y coaliciones que se han presentado. Menos unidad que la que reza su lema aun cuando, si nos fijamos un poco más en la letra pequeña, los cambios no han sido tan trascendentes. Incluso las cabezas visibles dirigentes siguen siendo las mismas: la maltesa Metsola para el legislativo y la alemana von der Leyen para el ejecutivo. Además, de los siete grupos parlamentarios que existía se pasa a ocho con la entrada del grupo de las Naciones Soberanas y cambia de nombre Identidad y Democracia que ahora es Patriotas por Europa. Lo que, tras los últimos movimientos políticos en el escenario de los partidos de extrema derecha, lo convierte en la tercera fuerza parlamentaria de Estrasburgo. Para tener grupo propio, se precisa un mínimo de 23 diputados que representen al menos a 7 países miembros.

Los dos principales grupos, el Partido Popular Europeo y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, han sumado desde las primeras elecciones de 1979, las primeras que se realizaron por sufragio directo, más de la mitad de todos los escaños de la cámara. Excepto en las últimas dos elecciones (2019 y 2024), en las que su cifra total porcentual se ha situado en el 45 % de los asientos, si bien han contado con el apoyo del que había sido tercer grupo hasta la fecha, el de los Renovadores. Es cierto que no se pueden ignorar otras consecuencias políticas que han traído estas elecciones. Y que se concretan en el avance de formaciones de extrema derecha euroescéptica en diferentes Estados miembros.

Y también que su resultado ha provocado consecuencias muy trascendentes en política interna. Sin ir más lejos, en Francia, donde causó un avance electoral que ha hecho tambalearse el tablero de juego político. Pero más allá de esas disrupciones, podríamos decir locales, la compleja maquinaria del Parlamento Europeo se pone en marcha y ello seguirá condicionando, y mucho, la acción política, social y económica de sus países miembros. Desde Estrasburgo, aunque se olvide en ocasiones, emana la mayor parte de la legislación que se debe aplicar en los 27. Nada menos que lo hace en más del 90 % de las áreas legislativas y, por ejemplo, en España y en la anterior legislatura europea (2019-2024), tuvo efecto sobre más de la mitad de las leyes aprobadas en nuestro Congreso.

Así que no se trata de mirar hacia otro lado ni de dar pábulo a formaciones al margen del sistema que buscan en estas elecciones europeas, por su circunscripción única y su habitual bajo porcentaje de participación, un escaparate al que asomarse para influir en políticas locales. La composición del PE importa sobremanera en un escenario de radicalismos rampantes y en el que algunos piensan que lo más revolucionario en este tiempo político es la moderación, la escucha del otro y la respuesta seria y razonada a demagogias de marca blanca.

Desde la Fundación Novaterra seguiremos con sumo interés todo aquello que afecte a los derechos sociales y ciudadanos sin renunciar en ningún caso a intervenir y publicar, desde las tribunas pertinentes, para denunciar cualquier atisbo de regresión que se pueda producir.