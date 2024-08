No valorem excessivament les minúscules accions que fan possibles les grans gestes. Mirem superficialment les formes i ens importen els resultats. No em pareix bé. Per eixa raó, valore la locució ‘filar prim’. La trobe bonica. Forma part de la genuïnitat de la llengua que cal mantindre. En pronunciar-la, indiquem que fem alguna cosa amb molta cura, tenint en compte el que és minúscul. Suposa que observem subtilment un assumpte. Podem entendre-la com un signe de perfeccionisme, encara que preferisc relacionar-la amb les actituds de les persones ordenades o preocupades pel més reduït. No oblidem que un detall és una part xicoteta i alhora un acte que demostra atenció o generositat. Eixe fet fa que siga sinònim de la paraula regal. Així que en ‘filar prim’ indiquem que som detallistes.

Tota la gent que parla de la migració com un problema dels mals de l’Estat ha de ‘filar prim’. La delinqüència i la inseguretat venen de molts llocs. Està clar que no es pot aprovar la il·legalitat de les persones nouvingudes perquè la llei està per a complir-se. Però, per davant de tot, està la humanitat. No podem consentir que les nacions siguen insensibles davant l’arribada de menors marcats per la desgràcia. Este calorós dissabte, a les tres de la vesprada, un tècnic va vindre a arreglar-me la internet que un company no havia posat amb massa cura. Era originari d’un altre lloc. L’anècdota demostra que no hi ha colors de pell ni nacionalitats sinó ganes de treballar bé.

Hi ha persones que ‘filen prim’ desmesuradament. Distorsionen la funció amable de la locució. Demanen que la llei es complisca literalment. No pensen que s’ha d’interpretar la norma i adaptar-la a cada context. No entenen que la normativa no pot ofegar les persones. Els qui treballem en un ajuntament coneguem el limitat grup de gent que té el vici de presentar habitualment reclamacions per qualsevol motiu. Normalment, són de demanar i no de complir normatives massa escrupolosament. Trobe que hem de reclamar els nostres drets sense abusar. Però, si som excessivament estrictes amb els altres també ells poden ser-ho amb nosaltres.

En definitiva, no tinguem complexos de ‘filar prim’, No vol dir que fiscalitzem o controlem els altres sinó que ens preocupem per tot o quasi tot. Un detall creat amb estima contagia l’alegria duradora que no transmet un voluminós present.