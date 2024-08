Sí, al final ho han fet. Malgrat l’eixida de la ultradreta del Govern de la Generalitat, al final el passat dilluns el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va publicar l’anomenada Llei de Concòrdia de la Comunitat Valenciana.

Mazón ha perdut una oportunitat d’or d’haver-la deixat al calaix i haver-se desmarcat dels postulats ultradretans i col·locar-se en posicions més moderades, però ha optat per l’enfrontament directe amb el Govern de l’Estat.

Otros artículos de Teresa Mollá Castells Les paraules Perquè em dona la gana Adeu Perquè em dona la gana Feminitzant la sanitat

L'estratègia dissenyada pel PP en l'àmbit Estatal i, pel que sembla sostinguda pels barons autonòmics d’enfrontament permanent amb el Govern amb qualsevol excusa, està duent-nos a la resta a una situació que frega la indolència pel que passa.

Les mentides constants que ens arrosseguen a una polarització innecessària que empobreix l’escenari polític i ens allunya de l’essència del que, almenys per a mi, hauria de ser la política. O dit d’altra manera, ficar els recursos públics al servei de la ciutadania.

I sí, ja sé que soc una romàntica empedreïda que pensa que els interessos partidistes haurien de quedar en segon pla davant les necessitats de la ciutadania, però soc així. I què li anem a fer...

Amb la publicació de la Llei de Concòrdia al DOGV cobra plena legalitat i deroga l’anterior Llei de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana de l’any dos mil desset. Ja ho han aconseguit la gent que enyora en règim feixista del dictador Franco. Han obtingut equiparar les víctimes dels assassinats feixistes i que encara queden a les voreres de camins i carreteres amb els seus victimaris. Han assolit, de nou, que història i veritat no vagen agafats de la mà i que la versió que es conte siga, per variar, la de la gent que va guanyar la guerra.

Esperem que des del govern central complisquen la paraula donada i porten la norma al Constitucional per poder comprovar que no tot val dins de la Constitució. I que la població al seu conjunt mereix conèixer la realitat del que va passar i que les màximes de Veritat, Justícia i Reparació siguen una realitat.

Com dia abans, l'estratègia de destrucció del contrari en la qual el PP s’ha instal·lat té molt a veure amb la desmobilització política que estem patim.

No els interessa que la gent conega LA VERITAT, només interessa que coneguen la veritat que elles i ells volen i no tenen cap escrúpol en mentir i manipular.

I un exemple del que dic és el viatge a Veneçuela de deu representants del PP, eurodiputats i representants del PP al Congrés i al Senat que a l’haver anat amb visat de turista, per no tindre autoritzat el viatge per part del govern veneçolà, no els van deixar entrar com a observadors internacionals, però que, tot i això, van muntar l’espectacle a la tornada del viatge. Viatge d’anada i tornada, per cert, pagats amb diners públics dels nostres impostos. Sabien anticipadament que no tenien el viatge autoritzat, però per tal de muntar el número a l’aeroport i manipular a l’opinió pública i provocar encara més desgast, ho van fer. I ho van fer per interessos clarament partidistes i de desgast al govern de Sánchez.

Les lleis i pactes de la concòrdia proposats i aprovats conjuntament amb la ultradreta són un exemple de la proximitat amb elles i ells. Podrien haver fet un pas enrere i recuperar la dignitat de la dreta democràtica, però han preferit fer política seguidista i còmplice amb aquells que, tot i no estar ja (afortunadament per a molts) als governs autònoms, han imposat els seus criteris. O dit d’altra manera, la seua llei. Una llei que a molta gent ens avergonyeix profundament.

Esperem que el Tribunal Constitucional faça la seua feina com cal i amb justícia. Almenys per a la gent que va pagar amb la seua vida la defensa del règim legal de la Segona República. Esperem-ho.