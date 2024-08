L’hora dels iaios, avis i uelos: el valencià et necessita

Cada vegada, més amics, veïns i coneguts de la ciutat de València, d’Ontinyent i d’atres pobles, tots de la tercera edat valencianoparlants, es lamenten que no van transmetre el valencià als seus fills per distintes raons: la meua dona era castellanoparlant de fora de València; l’època no valorava el parlar nostre i no volia que els senyalaren al col·legi; jo vaig aprendre el valencià en el carrer i tenia la sensació que no parlava bé; jo era mallorquí, eivissenc o català i no volia que es notara eixa manera de parlar i vaig passar a parlar castellà...

Puc comprendre estes raons que jo no pensava perquè jo era de poble i no era tampoc del puntet, però 40-50 anys després la realitat n’és una atra: el valencià està en el sistema escolar, cada vegada s’escriu millor, hui té prestigi, els nets l’estudien tots i el coneixen però no el parlen habitualment ni en casa ni amb els amics, ni amb els iaios. I a més, molts d’ells es lamenten que l’escola els ensenya un valencià acatalanat diferent al que ells parlaven.

Davant d’esta situació, a banda que l’ús del valencià decau proporcionalment per la vinguda de forasters i el no augment de l’ús dels d’ací, crec que és l’hora dels iaios, avis i uelos. Crec que igualment que els ajuden en l’assignatura de valencià en moltes ocasions, deurien amb força de voluntat, portat pel seu amor a les tradicions i coses de València decidir parlar en valencià als nets, transmetre eixa llengua, eixa manera de parlar tant dolça i exacta, i útil als descendents, retornar-los la llengua dels seus avantpassats que van deixar perdre amb tristor i sense adoanr-se’n. I ho han de fer sense por, contents i convençuts que parlen un bon valencià, amb vocals obertes, ús dels verbs com cal, amb paraules i fraseologia precises, centenàries, definidores de la manera de ser i vore el món des d’este racó de la terra.

Bona part dels iaios, avis i uelos fan hui un gran servici social ajudant els seus fills i filles a criar i educar els nets. Al mateix temps que fan açò podrien ajudar-los també a amerar-se de valencianitat, especialment amb la llengua, que sense la seua mediació es perdrà, minvarà o canviarà de perfil.

Per tant, avis, iaios, uelos, és la vostra hora, la que disfruteu parlant en la vostra llengua de xicotets amb els xicotets d’ara, els vostres nets. A més de la satisfacció de parlar en la llengua més sentida per a vosatres, ajudareu que el rogle d’amics i amigues dels vostres nets i netes vegen un exemple viu de valencià, el valoren més i potser els faça no usar només entre ells el castellà, a pesar d’usar la llengua pròpia en classe de valencià i saber-la. Amb estes accions satisfactòries i entranyables haureu participat en la salvació, transmissió i ús del valencià de tota la vida, i una vegada més la ONG de la tercera edat treballarà per tota la societat.