Balada a un canvi d'estació

Aquest és el títol de l’últim llibre del professor Josep Lluís Millo Vallès, que va ser presentat a l’Alcúdia el passat 11 de juliol.

Aquesta obra és una reedició corregida (i de seguida diré el per què), del “poemari guardonat amb la Flor Natural dels Jocs Florals de l’Alcúdia l’any 1966”, com diu el mateix Millo en la Justificació del seu llibre.

A l’Alcúdia, com a tants i tants pobles del País Valencià, les festes patronals començaven amb els Jocs Florals i la presentació de la reina i dels festers i festeres que s’encarregarien d’organitzar els dies de festa, a l’Alcúdia, de l’1 al 8 de setembre. Per això “el concurs literari s’integrava en l’acte de presentació de festers i festeres”, com ens recorda Millo. Cal recordar que “els premis ordinaris dels Jocs Florals eren la Flor Natural, atorgat a la millor poesia amorosa; l’Englatina d’Or al millor poema patriòtic, i la Viola d’Or i Argent, a la millor composició lírica religiosa”. I va ser en aquells Jocs Florals de l’Alcúdia, d’un llunyà 1966, quan Josep va guanyar la Flor Natural.

Com conta ell mateix en la Justificació del llibre, “en arribar a casa i obrir el sobre (amb els diners que li havia concedit el jurat del premi), vaig veure clar que hi anava a fer”. Millo va parlar amb “el propietari d’una impremta, situada al mateix carrer on vivia i em passà un pressupost del cost de l’edició dels poemes: exactament, l’import del premi”.

El següent pas, abans de la publicació del seu poemari, era la correcció del text “si més no, lèxica i ortogràfica”. Per això Millo va recórrer a “Josep Lluís Bausset, el mestre que ens havia ensenyat a estimar la llengua i la cultura del nostre País, i que continuaria exercint el seu mestratge fins l’últim alè de vida, ben entrat en aquest segle”. Mon pare va llegir i corregir el poemari i “uns dies després de lliurar-li els poemes, el mestre es presentà a ma casa”, continua Millo, “amb els textos corregits normativament, però em digué que allò, tal i com estava, no es podia publicar. L’ànima em caigué als peus”, diu Millo. I és que els poemes, amb un govern feixista presidit per Franco, “feien referència a uns fets i uns sentiments polítics i socials que els censors de la dictadura no anaven a tolerar”, ja que en ple franquisme, “el Dipòsit Legal era un requisit obligatori per a certes publicacions i era més que segur que la censura prohibiria la impressió d’uns poemes que evocaven, encara que metafòricament, els represaliats per la dictadura i la manca de llibertat”. Com assenyadament va aconsellar mon pare a aquell jove de vint anys, “la solució passava per “blanquejar” les paraules i els versos que pogueren ser qualificats de subversius per d’altres més moderats o que possibilitaren una lectura més neutra”, per així poder ser publicat el llibre, que, a l’Alcúdia havia guanyat la Flor Natural.

Com ens recorda Josep Lluís Millo, “el poemari, substancialment desllavassat, va rebre el vistiplau de la censura (D.L.V.2413-1966) i jo vaig respirar fondo. I l’impressor, també”.

I és avui, 58 anys després que “Balada a un canvi d’estació torna a veure la llum recuperant els textos originals”. Uns textos originals d’una gran qualitat literària i d’una excel·lent sensibilitat i bellesa.

A més de recomanar la lectura d’aquesta obra, vull mencionar uns versos preciosos (ara ja reincorporats al llibre) i que els censors haurien prohibit: “Havíem perdut la lluita/ i el vent escampava pertot/ el bramul despietat de l’enemic./ Però l’arbre, memòria del temps,/ encara guarda les paraules/ a les segures arrels del poble./ Algun dia traurà fulles noves/ i, després d’aquest hivern tan llarg,/arribarà la llibertat/ a l’estesa vall mediterrània”.

I encara un fragment d’un altre poema, que trobe preciós i premonitori, enmig de la grisor del franquisme, que els censors no haurien permès publicar: “Hem de preparar-nos./ Sense por a la llibertat/ posarem junt al cor/ l’esperança i el desig/ d’un nou món millor”.

El passat 29 de juliol, amb la meua germana Matilde, vaig tindre el goig de compartir amb Josep i la seua esposa, a sa casa, una orxata, que amaní una llarga tertúlia (amb diverses anècdotes que vam compartir), com la que mon pare feia amb ells dos, tantes i tantes vegades. Vull recordar que les últimes persones que varen vore conscient mon pare, abans de morir el 3 de juny de 2012, a més de jo mateix, van ser Millo i l’aleshores alcalde de l’Alcúdia, Robert Martínez, que aquell diumenge vingueren a vore’l a l’hospital.

El poemari, “Balada a un canvi d’estació”, és un llibre que ens és memòria viva d’un jove lluitador de vint anys, guanyador de la Flor Natural dels Jocs Florals de l’Alcúdia. Aquest poemari que trobe excel·lent i que ens mostra la vàlua de Millo, és en veritat una bona obra d’un gran amic.