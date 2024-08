La paella i la corrupció

En València, a finals de l’etapa de Rita Barberá, circulava una dita que per als valencians resultava molt ofensiva : «La corrupción igual que la paella, como en València en ningún sitio». La sentència del TSJ, feta pública el 30 de juliol, condemnant al Sr. Alfonso Grau, tinent d’alcalde i mà dreta de la Sra. Barberá, a quatre anys i sis mesos de presó i multes i obligacions de retornar diners a l’Ajuntament, ve a corroborar de forma contundent esta dita.

Esta sentència confirma que en les eleccions de 2007 el PP es va gastar 2,6 milions d’euros, una quantitat molt superior a allò que estava permés. Però allò més important és l’origen d’estos diners. L’empresa anomenada Laterne, que gestionava la campanya electoral del PP, rebia aportacions de diners de fundacions del mateix Ajuntament, o siga diners de tots els valencians, o indirectament d’empreses contractistes del mateix Ajuntament. Cal destacar que el Partit Popular no va posar ni un duro propi en la seua campanya electoral de 2007. Li la vam pagar tots els valencians o estes empreses. Per desgràcia no s’ha pogut demostrar l’origen dels diners de la campanya del PP en les eleccions de 2011 que va gastar en este cas mitjançant l’empresa Trasgos, molts d’ells de forma també irregular.

La sentència palesa que no només hi havia corrupció en el sistema municipal sinó que la corrupció era el mateix sistema que va utilitzar el PP per a perpetuar-se en el poder basant-se en tres elements: la malversació de diners públics, l’opacitat i la llei del silenci. Des de Compromís haguérem de fer una oposició contundent contra eixe model corrupte que vam començar a destapar. Recorde, per exemple, una demana a la fiscalia per a que investigara a les empreses Trasgos i Laterne. Malauradament no vam tindre èxit en aquell moment, però el treball tenaç i prolongat com acusació particular al final ha tingut la seua recompensa. Ara, molts anys després, la justícia confirma allò que sempre vam denunciar des de Compromís.

Recordant l’any 2015 quan vaig assolir l’alcaldia de València, la corrupció del PP havia suposat dos tipus de factures per a la ciutat: una econòmica i una altra reputacional. En 2015 l’Ajuntament estava pràcticament en fallida econòmica i amb un deute elevadíssim que va provocar la seua intervenció per part del Ministeri d’Hisenda. A poc a poc, vam superar la intervenció d’Hisenda i finalment València va ser reconeguda com la gran ciutat, segons el Banc d’Espanya, que més havia reduït el seu deute incrementant a la vegada tots els seus servicis a la ciutadania.

També va costar molt alçar de nou el bon nom de la nostra ciutat i col·locar-lo on es mereix. En estos últims huit anys, València ha rebut infinitat de reconeixements a més de per la seua gestió econòmica, per les seues polítiques de transparència, de mobilitat, de participació, de polítiques verdes... com ho mostren clarament les capitalitats mundials i europees de les quals València ha gaudit (Alimentació Sostenible, Disseny, la Capitalitat Verda Europea). Han estat huit anys de treball per tornar el bon nom a València.

Tothom sap en estos moments que esta situació s’ha superat a tots els nivells. Ara per ara a ningú se li ocorre vincular la nostra ciutat amb la corrupció. És una cosa del passat que ja ha estat jutjada i superada. Però hem d’estar alerta per tal que una cosa així no torne a passar mai més en València. Per això, és tan important el paper que fan els mitjans de comunicació i el paper de l’oposició política. Cal estar vigilants sempre amb el poder exigint la màxima transparència i informació. És fonamental preguntar, indagar i fiscalitzar. Que ningú ens faça callar ni des del poder polític ni des del poder econòmic. L’opacitat i el silenci són els principals aliats de la corrupció.

I, per suposat, qui va estar al capdavant de tot eixe sistema corrupte no pot rebre, ni mantindre, honors, distincions ni noms de ponts, com si res hi haguera passat. No es pot honrar a qui la justícia clarament ha assenyalat, a través de la seua mà dreta, el grau de corrupció assolit en l’Ajuntament de València quan estava presidit per la Sra. Rita Barberá.