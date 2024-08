¿Camino del Tea Party?

Que somos seres sociales por naturaleza ya lo dijo Aristóteles señalando la dualidad entre la condición individual y la social. De alguna forma, la sociedad es el equilibrio entre esa singularidad y el complejo ensamblaje de lo colectivo. En estos tiempos disruptivos en los que vivimos hoy es muy difícil abstraer las redes sociales del proceso de socialización. Tanto es así que resulta imposible imaginar la interacción social al margen de ellas. Y, como todo en la vida, el mundo de las redes sociales tiene cosas buenas y no tan buenas.

Una de las modas del momento a la que he prestado cierta atención es a Roro, la joven y dulce tiktoker que crea contenidos simulando ser lo que se conoce como ‘tradwife’, una esposa tradicional. Con casi cinco millones de seguidores, Roro sube a las redes sociales vídeos de cocina, pero no para enseñarnos cómo hacer tal o cual receta sino porque cocina para Pablo, su novio. El espectáculo va de eso, de mostrarse como una mujer dócil y entregada a los deseos de su pareja, en este caso, culinarios. Como una perfecta ama de casa.

Sabemos que en la histórica subordinación social de la mujer frente a los hombres está la base de la desigualdad. Por ello, sorprende y preocupa que un personaje así pueda generar cierta admiración entre la gente joven. De hecho, y dado el éxito que tiene, me pregunto si Roro será el preludio del Tea Party en España.

Ejemplos hay con los que analizar cómo ciertas formaciones políticas emergen de la nada penetrando a través de las redes sociales. Sobra decir que el problema no es la creación de partidos políticos -fundamentales en toda democracia-, sino los mensajes y valores que estas formaciones transmiten si éstos nada tienen que ver con aquellos que inspiran a las sociedades libres e igualitarias.

Mientras veía a Roro cocinar para Pablo, he recordado aquella magnífica película de John Cassavetes, ‘Una mujer bajo la influencia’, en la que su protagonista, Mabel, parece un ama de casa desquiciada, pero solo es una víctima de esa vida de sumisión. Y una frase que lo puede resumir todo: «¿Sabéis niños que no he hecho nada más en la vida que teneros?»