Derecha de vía estrecha

Es insoportable tras la última sesión parlamentaria antes del receso veraniego del congreso de los diputados, con la enésima auto puñalada trapera de Junts a uno de doce proyectos del gobierno, el techo de gasto para 2025 -lo cual a nadie sorprende ya-, que el PP vuelva con la matraca del bloque monclovita resquebrajándose, como vienen diciendo hace un sexenio, y de seguir así muchos años hasta acertarán algún día. El caso es que el preparado Núñez Feijóo cumple un año desde su fallido intento de ser presidente del gobierno, con el pacto PP-Vox, inédito entre las derechas populares de Europa, y dos desde el derribo de Casado por carencia de sensibilidad trumpista. A este paso superará los siete años de Florentino con Mbappé, aunque no creemos que su lechuga de liderazgo dure tanto, por diez razones.

Primero debido a que las elecciones al parlamento europeo demostraron cómo su techo seguía inerte y que no existían millones de españoles desengañados del vil presidente Sánchez. Luego, en segundo lugar, por el movimiento de sus socios de ultraderecha, con un viraje brusco nacional, por miedo a la proliferación de alvises como en otros países, e internacional, hacia el putinismo de Orbán, abandonando a Meloni por ursulina. Su principal argumento, en tercer término, era la descomposición del gobierno bipartito y lejos de producirse hemos asistido a que el PP ha perdido la mayoría parlamentaria en la mitad de las CC AA donde gobierna; ya no le faltan cuatro escaños sino cuarenta. La cuarta razón es demoscópica, pues las encuestas publicadas entre comicios, salvo el pérfido Tezanos, le dan una gran ventaja por sistema que luego no logra en las urnas. El quinto motivo se centra en que su viraje ideológico de ultraderecha no le ha restado votos a ésta; pese a llevar Vox un año a la baja desde las generales, son otros ultras quienes han sacado la mitad de eurodiputados que ellos, sin volver al verano azul. El sexto es que SUMAR ha llegado a sus peores horas y esa izquierda del PSOE mantiene un importante suelo de voto, por lo que su previsible reorganización como frente popular a la francesa puede traer sorpresas.

La séptima cuestión atañe al discurso e actividades de la presidenta Díaz Ayuso y adláteres capitalinos, que no sólo gusta poco a otras autonomías, como Andalucía o País Valencià, primera y cuarta en población estatal, donde el PP busca un discurso moderno y centrado preciso para mantener el apoyo electoral, que ya no choca con voxísticos, sino con la ‘fachosfera’ en su propia casa. El argumento octavo es la carencia de un programa de gobierno para ese mundo roto que son las derechas ultramontanas, como se ha visto en la cuestión migratoria, cuando mienten al decir que el gobierno, con la UE, no trabaja la política exterior en las zonas de origen, y nunca plantean alternativas reales, igual que sus reivindicaciones sobre financiación entre negativas a todo pacto. Noveno y décimo: Economía y empleo.

Lo que un día fue el centroderecha español no puede marcharse de vacaciones tras las últimas manipulaciones judiciales ‘fake’ y antes debe ordenar a sus dirigentes cerrar el grifo de la basura y acudir cinco días al rincón de pensar o acabarán peinados como en Francia e Italia. Al tiempo.