Per un Concert Econòmic Responsable

L’any 2013, vaig defensar una iniciativa que vam anomenar Concert Econòmic Responsable, elaborada per Compromís com a proposta electoral, com una solució integral per a abordar les problemàtiques de finançament autonòmic que ens afectaven. Este model, inspirat en el sistema basc de concert econòmic, busca atorgar una major autonomia fiscal i financera, assegurant una gestió responsable i equitativa dels recursos econòmics generats a la regió. En aquell moment, preparàvem la revisió de la Lofca de 2014, la llei orgànica que regula el finançament de les autonomies. S’havia de modificar cada cinc anys, millorar-la, perquè el sistema aprovat en 2009 resultara més eficient. La Lofca mai es va revisar. Així fa deu anys de la caducitat d’un sistema que ens perjudica, una fórmula injusta, per calcular com ens envia l’Estat els recursos per cobrir el pressupost de la Generalitat Valenciana. El perjuí està documentat a bastament per comissions d’experts i informes publicats per la Sindicatura de Comptes, aprovats a les Corts Valencianes... Han passat governs de PP i PSOE, ministres d’Hisenda i no han estat capaços de revisar el sistema caducat en 2009. Quinze anys en vigor i deu caducat. Una autèntica vergonya de la qual, segurament, tots en serem culpables. Proporcionalment. Però tanta falta de voluntat política genera desafecció entre la ciutadania.

Ara, el president Mazón fa teatre del bo en tik-tok, entre beure orxata o menjar papes, quan parla de greuge insuportable. El seu partit ha impedit la millora del dèficit del pressupost de la Generalitat i ajuntaments, ha impedit la millora de la inversió pública. El seu partit, dona ales a la presidenta madrilenya Ayuso quan fa competència deslleial per llevar-nos empreses que tributen allà per privilegis fiscals. Vull dir, que no se salva ningú de la crema. Nosaltres mateix, hem posat damunt de la taula sempre el finançament en les negociacions d’investidura i al remat, ha primat la por als governs de la dreta a deixar caure Pedro Sánchez. Ara, per conveniència s’obrirà una oportunitat que hem d’aprofitar, com siga.

Indicàvem en 2013 i tot continua igual, que des de la instauració de l’Estat de les Autonomies a Espanya, amb la Constitució de 1978, s’ha produït un procés de descentralització de la despesa pública cap a les comunitats autònomes. No obstant això, la descentralització dels ingressos ha avançat de manera molt més lenta, generant una asimetria que ha afectat especialment el País Valencià. Els valencians han rebut sistemàticament menys recursos per habitant en comparació amb la mitjana estatal, la qual cosa ha contribuït a un dèficit fiscal crònic que compromet el benestar i el desenvolupament econòmic. Repetisc, el sistema de finançament vigent, criticat per la seua falta de transparència i equitat, ha resultat en una constant insuficiència financera.

El Concert Econòmic Responsable, que considere vigent i semblant al que s’ha negociat entre ERC i PSOE, proposa un nou marc de finançament que respecte els principis d’autonomia, suficiència, solidaritat i coordinació, tal com ho establix la Constitució Espanyola. Compromís suggerix la creació d’una Agència Tributària Valenciana, que s’encarregaria de recaptar i gestionar tots els impostos generats a la comunitat autònoma. Este model es fonamenta en la idea que una autonomia política ha d’anar acompanyada d’una autonomia financera equivalent.

Els elements claus de la proposta, aprovada en el si del Consell General de Compromís i defensada durant tots els nostres programes electorals, planteja:

Autonomia financera plena: la Generalitat Valenciana gestionaria els seus propis impostos, amb capacitat normativa plena sobre els tributs, dins dels límits establerts per la Unió Europea i l’Estat espanyol. Això permetria una major adaptació de les polítiques fiscals a les necessitats específiques valencianes. Responsabilitat i transparència: la gestió local dels impostos es veu com un mecanisme per a previndre la corrupció i garantir una administració responsable. La transparència en la gestió és essencial per a guanyar la confiança dels ciutadans i assegurar una redistribució justa dels recursos. Sistema bilateral: proposen un sistema de negociació bilateral entre la Generalitat i l’Estat per a revisar i modificar periòdicament el model de finançament, garantint així la seua adaptació a les circumstàncies canviants i a les necessitats. Solidaritat i cooperació: el model busca mantindre la solidaritat entre territoris, assegurant que les regions més desfavorides reben el suport necessari. Això és fonamental per a garantir la igualtat i l’equitat a tot el país.

El Concert Econòmic Responsable de Compromís es posiciona com una eina essencial per a rescatar la ciutadania valenciana d’una situació financera precària. La proposta destaca pel seu èmfasi en la responsabilitat fiscal i la transparència, elements clau per a restaurar la confiança pública i assegurar un desenvolupament econòmic sostenible. Amb este nou model, Compromís busca garantir un nivell de vida digne per a tots els valencians i valencianes, superant les injustícies històriques i assegurant un futur més equitatiu i pròsper.

Si la proposta de finançament de Catalunya provoca que es modifique la Lofca, la reforma haurà de passar pel Congrés dels Diputats, per les Corts Generals i s’obrirà la porta per posar damunt de la taula una proposta valenciana que ja estava elaborada per a la revisió prevista en 2014. Els principis són els mateixos i la música que planteja l’acord ERC-PSOE és coneguda. Li diuen Concert Solidari. El nom no fa la cosa. Solidari o responsable, cal revisar un sistema que provoca greus problemes a la gestió de la Generalitat Valenciana. Tenim una oportunitat. Perquè la majoria quan es reforme la Lofca, si es poden presentar esmenes, hi ha moltes maneres d’aconseguir-la per una qüestió que afecta a moltes autonomies amb partits amb representació com CHA, BNG, Más Madrid, Més de Balears... I els partits que defensen la plurinacionalitat de l’estat, com Podemos, IU o Sumar. Fins i tot, el PP també pot votar a favor d’un sistema que solucione el finançament valencià.