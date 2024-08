Lectura en la playa, / Levante-EMV

Cuando llega el verano nos invaden monstruos por todas partes. No sólo en las playas o en las sendas de la montaña. Ni en las carreteras a la hora de la ida a las vacaciones o el regreso. Los monstruos que más temo son los que no se ven. Siempre han sido los peores. Y muchas veces se han convertido en ese tópico que nos acompaña a todas horas para convertirse en un apéndice estrechamente pegado a nuestras vidas.

Me entran ganas de echarme al monte más armado que Rambo cuando leo o escucho algo que ustedes también habrán leído o escuchado en días como estos. Me refiero a la lectura. Mi monstruo preferido es el de la frase lapidaria que leemos y escuchamos sin que a quien la dice se le arrugue lo más mínimo la ceja de la vergüenza: el verano es tiempo de lectura. En verano aprovecho para acabar el libro que no he podido acabar en todo el año. Como todo el año voy de culo, no tengo tiempo para abrir un libro y por eso disfruto tumbándome a la bartola en la playa, en el río o a la sombra de un algarrobo y leyendo el mismo libro que dejé empezado el verano pasado tumbado a la bartola en la playa, en el río o a la sombra de un algarrobo. O sea: el libro interminable.

Otros artículos de Alfons Cervera Beasain Una de espías Francia

Y aún hay un agravante más a esa condición de lectores y lectoras estacionales: muchas veces esos libros del año anterior no habrán sufrido ningún quebranto físico porque lo habremos forrado bien forrado -como la malla invencible del Capitán Trueno- para que aguante sin problemas el paso del tiempo y las correrías de los ratolines por sus tapas. Forrar un libro es robarle su identidad primera: el título, la portada y el nombre de quien lo ha escrito. Y sobre todo: condenarlo a una pulcritud que es la contraesencia de la propia obra literaria y de la propia lectura. Los libros se gastan, se consumen, se acarician, se descuartizan, se llenan de rayajos, se manchan porque no hay resguardo seguro para un libro que no sea la vida que nos va dejando mientras lo leemos, la memoria última que nos acompañará después de la lectura, el mundo que ya no será el nuestro solamente sino el que acabamos de descubrir en las páginas a lo mejor comidas por esos draculines fantasiosos que mordisquean una frase de Thomas Bernhard o un verso de Diane di Prima para engordar sus estómagos insignificantes. Y a lo mejor sus inquietos cerebros de pequeñísimos monstruos de las tinieblas. Que les aproveche.

Libros. / Levante-EMV

Dice Annie Ernaux que “la escritura es búsqueda” y no una mera reproducción de lo que ya sabemos. Pues lo mismo es la lectura. Una indagación, la mirada sobre los sitios y los personajes que los habitan, el sentido que a veces no encontramos a nuestras propias vidas sino en las páginas de un libro. Nadie sale indemne de la lectura. Ningún libro se merece tal nombre si no nos interroga desde sus páginas, si no se presta a que lo llenemos de preguntas, si nos ofrece la sombra apacible de ser felices y comer perdices en vez de una invitación a vivir peligrosamente en la intemperie. Se estila más que nunca lo que Jean Grosjean escribe en el prólogo a Diario de un peón, un excelente libro de Thierry Metz: la literatura que destaca por una “languidez complaciente”. O sea, esa literatura que no le calienta la cabeza a quien la lee. Al fin y al cabo, hay otro tópico que hay que desmontar: leemos para divertirnos y no para calentarnos la cabeza. Pues claro que leemos para pasarlo bien con la lectura. Faltaría más. No vamos a convertir el hecho de leer en una sesión de tortura. Hasta ahí podíamos llegar. Pero también leemos para enterarnos de que hay mundos diferentes a los nuestros, vidas que se nos juntan para andar o desandar caminos hacia lo que hasta entonces desconocíamos, la posibilidad de salir de un libro no tal como éramos a la entrada sino distintos. No digo mejores, que es otro de los tópicos que más abundan cuando hablamos de la lectura. Hay nazis que nos dejaron muestras de buenas lecturas y escrituras. No hablo de Abascal o su colega Alvise, claro que no. Hablo de salir no mejores ni peores de un libro sino distintos, con una mirada que no era la de antes de abrir el libro y meternos sin armaduras defensivas en la historia que nos cuenta.

Cuando llega el verano nos invaden los monstruos. Esos topicazos que convertimos en verdades como puños. Leer sólo en los veranos es uno de esos topicazos. Descansar de las tribulaciones de todo el año tumbándonos a la bartola con un libro en las manos. Acabar el libro forrado y bien forrado del verano anterior. Pues eso: topicazo al canto. Somos un país de poca lectura. De muy poca lectura. Aquí casi todo el mundo escribe. Incluso hay quien escribe libros sin haber leído un libro en su vida. Hasta algunos de esos libros se venden por millones. Lo que nos cuentan los libros que valen la pena, como escribe Constantino Bértolo en su magnífico Espía en país enemigo, “no pertenece al ámbito de la literatura sino al de la vida del lector o lectora, a su modo de ser y estar en la vida…”. Pues eso mismo digo yo, ¿vale? Eso mismo.