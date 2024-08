La promesa del futur

Arribe a l’aparcament i em sorprén, positivament, la quantitat de cotxes estacionats. Em pensava que el professorat feia vacacions en juliol. Res d’això, em diu la directora. M’ha citat Empar Gil, cap de l’IES Henri Matisse de Paterna. Parlem de les coses que ens ocupen –dedique un matí a la setmana a la biblioteca de l’institut- i, després, la conversa pren altres rumbs. Ara, a finals de juliol, l’equip rector de l’institut sembla un poc menys ofegat de l’habitual.

Em comenta que enguany van a celebrar el XX aniversari de l’institut. Em parla de la fatiga del professorat respecte als vaivens de la política en l’àmbit educatiu; un problema molt greu que lastra la docència. A més d’això, em comenta que, el canvi més important que, en estes dos dècades ha viscut l’ensenyament, potser siga l’entronització definitiva del marc digital en l’educació. D’entrada, totes les aules de l’institut disposen d’ordinador i projector, de manera que el professorat té més fàcil l’aplicació didàctica. Així mateix, la digitalització de les aules permet la participació real de l’alumnat en el procés educatiu. També el professorat penja treballs i materials en les plataformes d’ensenyament, ja que s’han normalitzat les aules virtuals. Paral·lelament hi ha la identitat digital de l’alumnat i el professorat.

Un altre sector que s’ha vist incorporat a l’entorn educatiu mitjançant les noves tecnologies és el dels representants legals. Ara poden estar en contacte directe amb l’institut i saber les novetats referents a la seua filla o el seu fill. El centre –tots, en realitat- fa un esforç enorme per evitar la bretxa digital.

Per últim, també hi ha l’entorn administratiu. Pràcticament totes les faenes funcionarials es resolen mitjançant estos processos. Ací, però, cal ser cauts, indica la directora. De vegades els programes informàtics no recullen la complexitat que es viu en el món real. Em posa un exemple. Hi ha els processos d’admissió telemàtics que gestiona la Conselleria de manera centralitzada. I ací apareix la bretxa digital. Qualsevol pare, del país o no, que tinga el DNI o el NIE caducat, no pot continuar el procés.

L’avaluació, per dir-ho d’alguna manera d’este procés de digitalització, encara és prematura, però sí és cert que facilita la faena al professorat i, alhora a les famílies. Una altra qüestió és la sobrecàrrega burocràtica que este entorn ha exigit i que fatiga, de manera absurda, el professorat. Convé recordar que els docents, a més, s’apliquen en el seu temps lliure a contestar correus i informar les famílies. De fet, estan connectats 24 hores.

Un altre tema que ix, de manera natural en la conversa, és el relatiu a la dona. Em parla, primer, de les alumnes: elles gaudixen, com en tots els centres docents, no sols de total llibertat d’elecció curricular, sinó que el departament d’Orientació recorda sovint la possibilitat que tenen de triar també carreres tècniques si els ve de gust. Potser allò més important de les jóvens és que, en termes globals, les notes són superiors a la dels seus col·legues masculins. El revers de la moneda està en les xiques procedents d’estrats exclosos de la societat on, algunes d’elles, patixen molt perquè són elles les qui han d’exercir de cuidadores de la llar.

L’altre àmbit de la dona en l’institut és el docent. Elles són majoria, i pel que fa a la direcció Empar és la tercera directora que exercix el càrrec. Dit això, encara ha de suportar –ella i altres col·legues- , agressions orals. És qüestió d’educació, i l’educació precisa de temps, recalca. No m’agrada escoltar açò últim, però forma part de la quotidianitat del món educatiu, malauradament. No obstant això, malgrat els entrebancs, en mans de professionals com Empar Gil i el seu professorat està la promesa, el futur de la nostra societat. Votem perquè puguen treballar en pau i en llibertat. n