Un sí vigilant i expectant

Fa uns dies, amb els seus vots, els militants d’ERC, malgrat les pressions rebudes per part dels antics convergentes i seguidors, van votar amb un 53’5 % de vots afirmatius que el seu partit, el més antic de Catalunya, vote afirmativament investir Salvador Illa, del PSC, President de la Generalitat de Catalunya. ERC, un partit frontissa amb dues ànimes: sobiranista i progressista, una vegada més ha sigut la clau per investir President de la Generalitat, com ja ho fou en anteriors ocasions votant a favor de candidats socialistes o de candidats convergents o sobiranistes. En uns dies, si la investidura de Salvador Illa va endavant, el PSC tindrà a les seues mans les principals institucions de Catalunya, a Junts tan sols li quedarà com a bastió de poder la Diputació de Girona. I això els es de mal pair.

Després de catorze anys la sucursal del PSOE a Catalunya tornarà a tenir la presidència de la Generalitat. Les lluites entre els partits independentistes els han fet perdre una parcel·la de poder que ja va néixer tocada de mort en les eleccions del 2021 on ERC va obtenir més diputats que Junts i als antics convergents els va costar acceptar-ho i va sorgir un govern format per tots dos partits on la juntaire Laura Borràs, Presidenta del Parlament, de vegades semblava la cap de l’oposició. Per molts antics convergents veure Aragonés de President era com si el masover els hagués pres la casa. I clar aquell Govern va durar poc, algú d’una de les parts tenia altres projectes. L’independentisme ha perdut la Generalitat per batalles internes instigades pels que no volen ERC al Govern, van votar no als pressupostos pensant que en unes noves eleccions i amb el nom i la foto de Puigdemont arribarien a la Generalitat, però l’operació va resultat fallida. ERC va perdre 13 vots, però ells sols van recollir tres més. Una part de l’independentisme està disparant contra l’enemic equivocat. Com deia Clausewitz «no sabem de quina manera pot guanyar-se una guerra, però sabem la forma segura de perdre-la : equivocar-se d’enemic».

ERC ha aconseguit, a canvi dels seus vots, entre altres coses la clau de la caixa, això vol dir des d’una agència tributària pròpia recaptar, gestiona i liquidar tots els impostos, començant per l’IRPF a partir del 2026. Es un tema que ja ha alçat en peu de guerra fins i tot a alguns del barons del PSOE que pensen que això son privilegis per Catalunya, la tercera que més aporta a les arques de l’Estat i la dècima en rebre recursos, Catalunya aporta 3565 euros per habitant i tan sols rep 3.264 mentre Andalusia rep 4.900 milions d’euros més que els que aporta. També el País Valencià està en una situació semblant a Catalunya, l’Estat retorna 2.000 milions menys dels que els valencians envien a Madrid.

Uns i altres som els ‘pagafantes’ d’Espanya. Solidaritat tota la que calga, però que no ens treguin el pa de la boca i ens deixen sense menjar perquè altres s’afarten amb lo nostre. El camí és llarg i aquest és un ‘Sí’ vigilant i exigent, com ha dit Marta Rovira, perquè Illa complisca els pactes, perquè si no ho fa la legislatura serà curta.