Cuando el camino es permanecer

Las leyendas de los años 50, 60 y 70, entre ellos Mañó y Roberto Gil, en el partido de leyendas de 2019. / JM LÓPEZ

Inspirado en nuestro pasado para escribir nuestro futuro». El lema con el que el Valencia presentó su preciosa tercera equipación no solo es un gran «claim», conectando a Claramunt y Sol, sino que me parecería, sobre todo, una buena brújula para guiar proyectos deportivos. Basarse en una tradición competitiva, en unos referentes claros, en un respeto a la idiosincrasia desde el conocimiento del entorno social, disminuye el riesgo, aumenta la fiabilidad, te convierte en un club reconocible. Es la política que, hoy mismo, en este fútbol desdibujado de valores, sustenta la fortaleza de entidades clásicas. Por ejemplo Real Sociedad o Athletic Club. Cuanto más volátil es el negocio, más hunden sus raíces en la tierra, más se aferran a la tradición. No les ha ido mal.

Esos valores no le son ajenos al Valencia y han conectado con sus mejores épocas. Las bases son sólidas, pese a esta década perdida en plena revolución del sector. Lo tenemos todo, pese a todo. Una implantación territorial fértil y una lealtad indiscutible a un estadio céntrico con más de un siglo de vida. Hace unos años, el observatorio CIES establecía un paralelismo entre los clubes que contaban con jugadores con más años de permanencia en el equipo y el éxito deportivo. La década de Silva en el City, el lento otoño calmado de Modric y Kroos en el Madrid, por citar a clubes menos románticos. En otras palabras, lo contaba Leila Guerriero esta misma semana en El País, midiéndose a un vacío existencial: «Para encontrarlo (el camino), no hay que buscar, sino permanecer».

El camino está más que definido. Pero lo que nos queda el dolor, que es un estado más profundo que persiste tras la indignación, que es reactiva y virulenta, que se enciende y se extingue rápido, que viene y se va. El dolor perdura al ver cómo toda esa apelación a códigos nobles, como la memoria, tan bien transmitidos por los creativos en una nueva camiseta, acaban quedando como un recurso simplemente estético, ornamental, cuando la gestión y las decisiones más trascendentes circulan en dirección contraria a esos mandamientos.

Ese contraste era muy visible ayer, en una jornada en la que el homenaje a la camiseta de 1975 y el fallecimiento de Daniel Mañó, de un «one club man» de leyenda, chocaban de lleno con la realidad del presente, con Javi Guerra, la penúltima gran perla de la Academia, sin salir a entrenar ante la inminencia de su traspaso. Un desenlace contrario a las más elementales reglas de gestión, de la excelencia deportiva y económica. Y que recontraconfirma un síntoma temido en la salida de canteranos que no llegarán a vestirse de «manyonets», como Soler, Ferran Torres, Kang In o Lato. Tipos de la casa, muy valencianistas pese al ruido interesado de cada marcha, a los que les hubiese encantado permanecer y no buscar, y vestir de naranja con pantalón y medias verdes. Y en Mestalla.