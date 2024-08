El passat 28 de juliol tingué lloc a l’ermita de Sant Joan de Maldanell, al municipi de Maldà (l’Urgell), un happening líric farcit de sensibilitat i bon gust artístic que, entre d’altres literats, tingué Vicent Andrés Estellés com a protagonista. Es tracta de la quarta edició del capvespre poètic que, amb el títol «Entre la pedra i la paraula», organitzen la Fundació Tekhnikós de Verdú i el Grup de Recerques de les Terres de Ponent. I que enguany estava dedicat a commemorar els centenaris de cinc escriptors de primer nivell: Àngel Guimerà (1845-1924), Ramon Corbella (1850-1924), Joan Salvat-Papasseit (1894-1924), Montserrat Vayreda (1924-2006) i l’autor de Burjassot (1924-1993).

L’acte s’inicià amb les intervencions de M. Teresa Boleda, de la Fundació Tekhnikós, i Albert Turull, director dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, que realitzà una extensa glossa de Salvat-Papasseit, un dels poetes més remarcables i singulars de la nostra tradició lírica. Al seu torn, Domènec Corbella evocà la vida i l’obra del canonge Ramon Corbella, originari de Vallfogona de Riucorb, mitjançant el poema «Lo cant de la Segarra». I, posteriorment, s’anaren succeint les lectures que la majoria dels presents havíem preparat. En referència a Estellés, vaig poder destacar-ne diverses fites biogràfiques. I alguns dels participants recitaren composicions tan simbòliques i eloqüents com «Propietats de la pena», «El vi» i «Els amants».

Entre els més entusiastes i agosarats, hi hagué qui fins i tot s’atreví a cantar «M’aclame a tu» en versió d’Ovidi Montllor. Una vertadera delícia.

El capvespre, farcit de les energies positives que emanen del domen que el presidia i plausible des de múltiples punts de vista, comptà encara amb la presència d’Andreu Vàzquez, director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs; Xosé Aviñoa, musicòleg i professor del departament d’història de l’art de la Universitat de Barcelona; i el llorejat poeta Jordi Pàmias, que als seus 86 anys continua plenament actiu. I fou possible gràcies a l’eficàcia de Miquel Torres, Teresa Fontanet i Manel de Sanz, que el clogué amb la lectura de dos fragments del «Cant espiritual» del mallorquí Blai Bonet. Mentre l’escoltava, pensava en un altre cant espiritual –el de l’enyorat Antoni Ferrer i Perales– que no és tan conegut com caldria: «Renous replantareu de l’olivera, / llavors humils, bladars, cançons de batre». Quin gran territori de poetes!