Per què estimem tant als francesos

París és actualitat amb la celebració de les olimpíades i ho és també la seua alcaldessa, Anne Hidalgo, nascuda a Cadis, pel seu entestament en convertir el Sena en un riu competitiu per a celebrar les proves de natació del triatló olímpic. La política és la política i de res han servit els 1.400 milions d’euros de l’erari públic per netejar les seues aigües si tenim en compte que la triatleta belga, Claire Michel, es troba hospitalitzada des de fa alguns dies infectada pel bacteri E.Coli després de participar en l’esmentada prova. Així són les coses en el nostre país veí i res millor per a completar la visió que tenim dels francesos que la lectura del llibre del periodista Lluís Uría (Por qué amamos a los franceses, pese a todo, editorial Diéresis), subdirector de La Vanguardia, després d’haver passat nou anys, des del 2005 fins al 2014, com a corresponsal del periòdic en la capital francesa.

Qui sap si des de la Guerra del Francés del segle XIX l’animadversió envers els francesos, els gavatxos despectivament, s’ha convertit en un tòpic que s’ha traslladat a les disputes en determinats esports. Ara bé, no hem d’oblidar la fascinació que el país veí ha exercit sempre sobre nosaltres, sobretot en el terreny de la cultura, l’educació, l’art de vivre, l’hedonisme, o les llibertats polítiques i socials en èpoques determinades. França és també una potència econòmica, la setena del món, per damunt de les expectatives espanyoles. Nosaltres els hem vist en general prou idealitzats, tanmateix, ells sempre estan insatisfets amb el seu país, malgrat la imatge de xovinistes.

Sens dubte, la fama que tenen d’arrogants, independents, insubmisos, contestaris, crítics i desabrids ens ha fet bascular sempre entre l’admiració i l’animadversió. Els francesos són italians malhumorats, deia Jean Cocteau. El llibre de Lluís Uría és molt recomanable perquè no defuig cap aspecte políticament incorrecte i ens ofereix una visió completa, amena i ben documentada del país veí. Per exemple, sobre el tòpic del desembarcament aliat de Normandia i la nul·la atenció a les víctimes civils colaterals de l’operació militar. Prop de quaranta mil si tenim en compte els bombardejos previs sobre Caen i altres ciutats normandes. O com van relegar el protagonisme dels soldats republicans espanyols de la novena companyia que van alliberar París, entre ells el valencià nascut a Borriana Amado Granell, fins que els van homenatjar el 2005 (seixanta anys després!). O les vexacions que van patir les dones franceses acusades de «col·laboració horitzontal», una imatge recurrent en molt documentals, la majoria violades o obligades a tindre relacions amb els ocupants, mentre aquells que les acusaven no van gosar d’enfrontar-se als alemanys. I que allò de la França de la liberté, égualité i fraternité cal posar-ho una mica en quarantena si valorem la complicitat dels policies francesos de Vichy amb la deportació a camps de concentració de 76.000 jueus. Menció a banda és el tractament mesquí, roí i miserable que van rebre el mig milió d’exiliats espanyols de la Guerra Civil internats en camps de concentració infames vora la mar ( Hi havia aleshores un govern d’esquerres!). I no cal ni parlar del santuari d’ETA al sud de França al llarg de molts anys ni de la violència dels agricultors francesos amb els productes agraris valencians. Uría ens mostra, comptat i debatut, un país complex, contradictori i ple de matisos econòmics, socials, culturals i polítics. El llibre defuig dels tòpics i les falses idealitzacions, per a bé o per a mal.

Un país d’acollida i d’integració, per descomptat, però només si acceptem ser assimilats com a francesos, un model universalista i xenòfob alhora. Un estat centralista que no permet la promoció d’altres llengües i dialectes de l’estat: el català, el corso, l’occità, el bretó, el basc, l’alsacià. País de conflictes i en còlera social permanent: Maig del 68, la revolta de les banlieues (suburbis) del 2005, les armilles grogues del 2018-19, la reforma de les pensions, de nou els suburbis el 2023. La globalització i les elits il·lustrades de París són els cavalls de batalla del malestar de la França de l’interior: la pèrdua de serveis públics, socials i culturals i la impressió d’abandonament han fet que el partit d’extrema dreta de Marine Le Pen siga el més votat encara que no governe el país. Tanmateix, malgrat tot, sempre ens deixarem seduir pels versos de Rimbaud i de tants altres artistes, intel·lectuals, escriptors, i «Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,/Picoté par les blés, fouler l’herbe menue...».