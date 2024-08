Rèquiem pel Pla Edificant

Mazón arracona el programa Edificant (gerundi rotund que donava nom al pla de construcció de centres educatius del govern del Botànic) i castiga els escolars valencians a conjugar el participi del verb sofrir —el sofriment és sempre participi— per les conseqüències que se’n deriven. Edificant ara, CIEGSA abans i anteriorment un Mapa escolar mig embastat van nàixer per resoldre la falta d’infraestructures. Però, sense una llei plurianual de finançament de centres, s’han limitat a pal·liar-ne les deficiències. És la política del «com vagen venint anem veient». Sense diners i sense planificació (que ha sigut sempre un espai vacant en educació), sobrevé la improvisació a la que tan aficionades són —per comoditat o incompetència— les autoritats educatives.

Estalviar en educació és un mal negoci. Ho corrobora la relació entre inversions en educació i progrés econòmic. Però com és una inversió a llarg termini, resulta poc atractiva per al govern que la promou, ja que no la rendibilitzarà políticament. Tot i això, qualsevol retall pressupostari en educació és un envit arriscat contra el futur. L’abandó del Pla Edificant és només la punta d’un iceberg que ve amb un ‘pack’ de retalls que afectaran a l’educació pública: fre a la construcció d’infraestructures i adequació d’instal·lacions, congelació de l’oferta pública docent, precarietat en mitjans i recursos, etc.

El lector es preguntarà com calmarà el Consell la indignació de pares i mares allà on no se construirà el centre projectat o la reforma promesa. I potser es produïsca un ‘revival’ d’allò que ja intentà Mª José Català quan era consellera: assignar xicotetes quantitats per «millorar» o «evitar desperfectes» als centres que havien passat a la secció ‘Oblidats’. A efectes polítics això potser calme a pares i mares poc exigents; però a efectes pràctics és com fer-li transfusions de sang a un mort, ja que no soluciona el problema i només fa que el centre ‘aguante’. És el panorama que es va trobar el govern del Botànic.