Guardianas del planeta. Las científicas españolas sí cuentan / Andrea Corrales

España ha sido y sigue siendo cuna de muchas destacadas mujeres de ciencia, a pesar de que seguimos infrarrepresentadas en muchas áreas, especialmente en los puestos altos de la carrera investigadora y en los lugares de responsabilidad.

En esta sección del periódico “Las científicas cuentan”, quiero -como socióloga de la ciencia y del género- contar el valioso trabajo de cuatro científicas que, por su valía, son muy tenidas en cuenta dentro y fuera del país y que nos han contado su trabajo. La importancia de su labor como guardianas del planeta ha permitido que una versión más larga de este artículo haya recibido el premio de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Ellas son María Antonia Rodrigo Alacreu, María Begoña García González, Mar Viana Rodríguez y Carlota Escutia Dotti.

Rodrigo Alacreu es investigadora senior del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de València, además de catedrática de Ecología del Departamento de Microbiología y Ecología de esa misma universidad. Se dedica a la limnología, el estudio de lagos, presas, ríos, arroyos. Por su parte, García González es investigadora científica del Instituto Pirenaico de Ecología, creadora y líder del proyecto “Adopta una planta”, premiado en 2023 en la categoría de Proyectos de Ciencia. En el caso de Viana Rodríguez, es investigadora científica del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), especialista en el análisis de calidad del aire interior y exterior, exposiciones ocupacionales, geoquímica de aerosoles, nanopartículas, estrategias de mitigación y reparto de fuentes. Y, finalmente, Carlota Escutia Dotti es investigadora del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT-CSIC), especialista en geología y oceanografía, específicamente en el estudio del paleoclima a partir de su trabajo en la Antártida.

María Antonia trabaja en el marco amplio del cambio global, que incluye el cambio climático. Estudia fenómenos como la eutrofización cultural en lagos y humedales, la pérdida de biodiversidad, el efecto del uso de contaminantes como plaguicidas y metales pesados en los sistemas acuáticos continentales, entre otros. Actualmente, se centra en la función de las plantas acuáticas en el balance de emisión/captación de gases de efecto invernadero. “La sociedad tiene que conocer esos servicios ecosistémicos, que son los responsables de su bienestar”, señala.

María Begoña, por su parte, se encarga de reenfocar los indicadores para la medición del cambio climático. Mientras la mayoría de los estudios usan indicadores de temperatura, humedad, sequías (variables no biológicas), ella valora en qué medida las plantas, como seres vivos y especialmente las más vulnerables, se ven afectadas por el cambio climático. “Miro si sus poblaciones aumentan o disminuyen y si los posibles cambios detectados pueden tener que ver con su afinidad con el clima”.

La labor de Carlota Escutia tiene otro objetivo: derribar el mito de que la zona oriental del casquete de hielos antárticos es muy estable y no corre ningún riesgo ante el calentamiento global. “La Antártida oriental tiene una masa de hielo de un espesor de hasta cuatro mil metros. Si se fundiera por completo –cosa que no ocurrirá–, el nivel del mar podría subir más de cincuenta metros. Decían que la zona oriental era imposible de destruir; pero encontramos pruebas geológicas de que en el pasado ese casquete había retrocedido y contribuido a un aumento muy alto del nivel del mar”. Pese a esa información, no es partidaria de dibujar un panorama catastrofista, sino realista.

En el caso de Mar Viana, está inmersa en el estudio de la contaminación de la calidad del aire. Estudia los incendios forestales y el impacto del humo en la población, para determinar dónde y cuándo impacta el humo. Ello le ha permitido modelizar el impacto de los incendios a escala global, en términos de calentamiento, deforestación, desertificación y daños a las personas expuestas al humo. “Hemos encontrado resultados interesantes desde el punto de vista del humo y la exposición de los bomberos, no solo de las poblaciones. Eso nos permite determinar qué tipo de contaminante respiran y qué actividades son las más contaminantes”, explica.

Las cuatro coinciden en que la labor de las científicas no suele ser suficientemente reconocida y que su carrera tiene obstáculos adicionales por ser mujeres, aunque más por el androcentrismo ambiental del sistema de ciencia que por discriminación directa personal. De hecho, los estudios de grado y posgrado en sus disciplinas están poblados de mujeres con éxito académico. La gran dificultad y diferencia entre hombres y mujeres en la carrera científica reside en el proceso de estabilización profesional. Las instituciones académicas no se ocupan suficientemente de ofrecer condiciones para un ejercicio de igualdad de oportunidades que permitiera trayectorias profesionales igualitarias.

En conclusión, tenemos grandes ecólogas, con valiosas contribuciones científicas y sociales, pero podríamos tener más si la cultura investigadora y la corresponsabilidad masculina contribuyeran a facilitarles la vida y el trabajo.