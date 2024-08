El ruido resulta ensordecedor, la maraña no permite visionar el bosque. Exceso de todo. De oferta cultural, de ropa, de fútbol. 400 horas de emisiones deportivas durante los Juegos Olímpicos de París, millones de opiniones que nadie ha reclamado en Twitter, frutas y verduras sin temporada. Alrededor de 90.000 libros publicados en España cada año. El 90 % no vende más de 50 libros. En YouTube se suben más de 300 horas de video por minuto. Exceso de todo.

Un atolladero. No hay filtro. Y sin filtro no hay orden. Dicen que el mayor respeto que puede mostrar un grupo de música con sus seguidores es no publicar todo lo que crean. Cribarlo, mejorarlo con la duda. Pero no parece la tendencia, entre otras cosas porque estas generaciones eclécticas tienen los gustos musicales que marcan los algoritmos y por tanto todo es susceptible de convertirse en éxito (dinero).

No hay pausa, no hay tranquilidad. La sociedad vive en un atasco y el verano ya no parece capaz de digerir el tráfico. Todo para un poco pero cada vez menos. Ya no hay noticias de nevera en los medios de comunicación, los becarios se foguean con crónicas transcendentales. En medio del estruendo, la creatividad languidece. Sin ella, las ideas nuevas, las que transforman al provocar, desaparecen.

El amigo Amadeu Fabregat me comentó hace mucho que había dejado de enviar artículos de opinión porque ya existían demasiados analistas y no quería favorecer el desconcertante ruido. No volvió a aparecer. Se perdió a un provocador brillante y controvertido con una voz inequívoca. Nadie debe sentirse con potestad de repartir credenciales pero todos debemos conrear la humildad intelectual y con ella el equilibrio social para no saturarnos mutuamente. Peor que la sinceridad sin empatía es la vanidad sin filtro. O quizá no. Ambas son abominables. Me permito hablar para pedir que callemos un poco. Reclamo atención para insistir en lo nocivo de la oferta sin fin. Combatamos esta carrera armamentística con menos de todo. Un poco cada uno y una. Quizá lleguemos al silencio, quizá a la sencillez, quizá a la austeridad. El neoliberalismo nos odiará, el planeta nos amará. n