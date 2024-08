Els especialistes estan d’acord: els romans feien els aqüeductes, sobretot, pel prestigi que reportava als emperadors la seua construcció. Conformaven un exemple més de l’enginyeria i arquitectura simbòlica de l’època. Eren obres de prestigi, perquè els romans no sols coneixien els sifons, sinó també els vasos comunicants i els utilitzaven amb profusió servint-se de canonades de plom.

Este metall va ser un dels primers utilitzats per la humanitat. Les primeres extraccions es daten a Anatòlia al voltant del 6.500 aC. La seua densitat, ductilitat i resistència a la corrosió eren qualitats molt atractives del metall. Ara bé, el treball del plom presenta un problema, ja advertit pels clàssics: la seua toxicitat. Ja en el segle II aC el botànic grec Nicandre de Claros va descriure els còlics i la paràlisi observats en persones enverinades amb plom. Més tard, Discòrides Pedaci, metge, farmacòleg i botànic grec, que va viure al segle I dC, va assenyalar els efectes del plom que, segons ell, feia «cedir» la ment. Encara que este metall va ser profusament utilitzat pels romans, Marc Vitruvi Pol·lió, arquitecte, enginyer i tractadista del segle I aC, ja va advertir que l’aigua era molt més saludable si procedia de canonades de fang que de plom.

En l’edat mitjana els alquimistes associaren este metall al planeta Saturn. De manera anàloga a la mitologia, segons la qual Saturn devorava els seus fills, el plom, en fondre’s amb or o plata impurs, oxida els metalls estranys, se’ls «menja», retornant als metalls preciosos la seua puresa pristina. Durant el Renaixement, les dones benestants empraren un cosmètic blanquejador de la pell; el de millor qualitat provenia de Venècia, el problema era que contenia plom: el blanc de plom. El resultat era doble; en primer lloc era molt corrosiu i, per tant, les dones entraven en un bucle diabòlic: havien de consumir-lo perquè cada vegada estava la cara pitjor. A més, era tòxic, clar. Isabel I d’Anglaterra, per exemple, en va patir les conseqüències.

Els pigments a base de plom se suposa que van ser causa de la mort de Caravaggio. I és que en els temps moderns el plom ha conegut moltíssims usos industrials; ha estat molt utilitzat en pintures, però també com additiu per a la gasolina. Ara bé, el plom és la causa del 10 per cent de discapacitats intel·lectuals de causa desconeguda i pot donar lloc a problemes de conducta. Alguns dels seus efectes són permanents i, en casos greus, pot produir anèmia, convulsions, coma i, inclús la mort.

Clar, no tot el món pot saber estes coses. És comprensible. De fet, en Levante-EMV de 25 de juliol, llig que un regidor de Paiporta vol «aplicar plomo» als immigrants. Sembla que ningú li ha explicat a este senyor els perills de subministrar plom a la gent, siga migrant o no. De fet, el seu ús s’ha prohibit per aquells productes que tenen contacte directe amb el públic. La ignorància és molt atrevida. Potser hauria d’haver consultat amb algun metge, historiador o químic abans d’aventurar eixe tractament per als immigrants. Ara bé, observe que últimament hi ha moltes idees similars respecte a la immigració. Els hi ha que, directament, volen enviar la flota a detindre les pasteres. En conseqüència, com suggerix l’eminent regidor paiportí, els nostres barcos de guerra també hauran de subministrar als qui tracten d’arribar a les nostres costes, racions de plom i no de menjar. Desastre humanitari! A més, cas de dur-se a terme este programa de plom per a tots, quedaran, davant l’opinió pública mundial com el que són: uns ignars amics de Saturn.

Crec haver mostrat, i de manera prou exhaustiva, que amb el plom no es juga. Amb els immigrants, que són persones –recordem-ho sempre-, molt menys. n