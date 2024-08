Anades i tornades de Puigdemont

Catalunya ja té una data més per marcar en vermell al calendari polític, A les del 1-O, dia del referèndum, 3-O, quan el rei va fer un discurs titllat de partidista per milers de catalans, i el 12-M, darreres eleccions al Parlament, cal afegir ara la del 8-A. el dia de la presència, per uns pocs minuts, del President Puigdemont baix l’arc de triomf del Passeig Lluís Companys a Barcelona. Des del seu exili, ara ja obligat per la quimera del jutge LLarena, el President cessat, gairebé manu militari, per l’aplicació del 155 havia promès, cada vegada que havien eleccions tant a Catalunya com a Europa, com un esquer més per aconseguir els vots dels catalans, que tornaria a Catalunya. A la quarta va anar així, i baix la promesa de ser present a la sessió d’investidura del 133 President de la Generalitat el dijous 8 d’Agost va aparèixer davant uns milers dels seus fidels. Poc més de tres mil segons els Mossos i deu mil segons els organitzadors. Una xifra pobra pel que es podia esperar.

Fou una aparició de vist i no vist, com aquella República de vuit segons que ell mateix va proclamar la tardor del 2017. Va jugar al gat i el ratolí amb la Guàrdia Civil i la Policia espanyola travessant la frontera com qui va de passeig, i amb el Mossos escapolint-se davant dels seus nassos. Tot molt fàcil, massa fàcil. No se’m fa difícil pensar que hi havia un pacte entre cavallers per l’entrega de Puigdemont després del seu parlament , però algú el va trencar i l’expresident va escapolir-se, perquè el primer deure de qui es buscat per jutges i policies es escapar, malgrat que dies abans hagués afirmat estar disposat a ser detingut si tornava a Catalunya, casa seua.

La premsa i l’opinió espanyola es mostren escarotats amb aquesta actitud, es senten burlats per Puigdemont, i apunten al blanc equivocat. El passat 8-A es va produir una anomalia democràtica per la que un diputat electe no va poder entrar al Parlament de Catalunya a exercir els seus drets. Els tirs metafòrics de l’espanyolisme deurien anar dirigits al jutge LLarena, un més del cos de alts magistrats que aprofiten el seu càrrec per atacar al govern legítim d’Espanya i que es passen pel seu arc de triomf particular la llei d’amnistia aprovada per majoria pel poder legislatiu. Son Llarena, Marchena i alguns fiscals del Suprem els que, presumptament, estan cometen un delicte de prevaricació en no aplicar la llei d’amnistia fent un partidisme seguidista de la política, cada dia més a l’extrema dreta, del PP.

Puigdemont amb aquesta curta i agosarada visita, que l’exconseller Giró li va demanar no fer, i que Artur Mas considera opinable, intentava que no tingués lloc la sessió d’investidura, i amb algunes declaracions ha trencat ponts entre ERC i Junts, posant als peus dels cavalls al cos dels Mossos, que tampoc van tenir una actuació per posar-se medalles. Tardarà anys en haver hi de nou un Govern independentista. La pilota és a la teulada del PSC on més d’un haurà de empassar-se gripaus per les opinions dites quan pensaven que mai haurien de pactar amb una part de l’independentisme. El ‘procés’ ha mort, el desig d’independència continua . n