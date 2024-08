La fuga de Puigdemont no tiene consecuencias políticas

Corría el año 94 cuando se produjo la fuga de Luis Roldán y el entonces ministro del Interior socialista Antonio Asunción dimitió y asumió las responsabilidades políticas derivadas de la fuga del que fuera director de la Guardia Civil.

Con la mitad del gobierno de vacaciones, algunos ministros jugando al golf, la fuga de Carles Puigdemont no ha tenido ninguna consecuencia política, como sí la tuvo con Antonio Asunción cuando el ex director de la Guardia Civil se fugó de España.

En el caso de Carles Puigdemont, que se ha vuelto a fugar de España, no sabemos si esta vez también lo ha hecho escondido en el maletero de un coche o en el Falcón de Sánchez, no solo no ha dimitido el ministro del Interior Grande- Marlaska que acumula méritos suficientes para haber dimitido hace mucho tiempo sino que no ha habido ninguna declaración institucional del presidente Gobierno Pedro Sánchez acerca del penoso espectáculo al que asistimos ayer muchos españoles con la presencia del fugado Carles Puigdemont, dando un mitin a las puertas del Parlament donde se iba a celebrar la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente del Generalitat de Cataluña y sin que nadie lo detuviera, pese a la enorme presencia policial.

La inacción de los Mossos de Esquadra para detener al presidente catalán sobre el que pesa una orden de detención es un insulto hacia nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La imagen de España vuelve a quedar por los suelos. Toda la prensa internacional se ha hecho eco de la noticia.

Por qué no se detuvo a Carles Puigdemont cuando entró en España o cuando accedió a la tribuna para pronunciar un mitin es algo que tendrá que explicar el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en sede parlamentaria porque lo ocurrido es propio de un país bananero.

El dispositivo de seguridad que se montó después para tratar de detener al ex president catalán fue el colofón de un día que nos avergüenza a muchos. n