Saber estar en el paisaje

Conduzco como tantas otras veces por la A-3 camino de Chiva. Hace años, uno o dos kilómetros antes del antaño conocido como «puente de la muerte», siempre me sorprendía a mí mismo lanzando fugaces miradas a mi derecha para observar los edificios del Complejo Educativo de Cheste. Ahora ya no. Esta visión se ha visto alterada para siempre con la construcción de una gigantesca nave azul dedicada a la distribución. Nuevas naves han nacido a su vera desde entonces formando un potente polo logístico. La construcción del circuito fue el pistoletazo de salida para el aprovechamiento del entorno de la rambla de Sechara.

El diseño de la antiguamente conocida como Universidad laboral, obra del arquitecto Fernando Moreno Barberá, tuvo como premisa el respeto absoluto al entorno, como demuestra el hecho de que, tras descartarse la ubicación inicial –la Dehesa del Saler, donde los mismos edificios se disponían regularmente sobre una parcela rectangular llana, el arquitecto redistribuyera las piezas para adecuarse de forma eficaz al nuevo emplazamiento: un altozano de mayor extensión. En definitiva, una excelente muestra del movimiento moderno integrada perfectamente en el paisaje.

Otros artículos de Gonzalo Gómez Mataix

Sin embargo, las nuevas naves, con su enorme tamaño, su simplicidad de formas, lo artificioso de su orientación -para respetar el límite administrativo con Chiva- y sus impactantes fachadas, formadas por un mosaico de teselas de vivos colores, rompen con el entorno y adquieren un protagonismo visual que empequeñece hasta prácticamente enmudecer la obra de Moreno Barberá. Creo que, tras el cuidado con que el autor planeó la integración de su obra en el paisaje (hasta incluso mejorarlo), no se merecía vecinos como estos.

Y no es el único caso de arquitectura industrial que echa por tierra el equilibrio paisajístico conseguido por actuaciones realizadas en décadas pasadas. La Ribera tiene mucho que agradecer al cuidado con que se diseñó el complejo de Ford en los años setenta; es prácticamente invisible en medio del manto verde que se extiende por esta comarca, pese a ocupar una superficie de casi dos kilómetros cuadrados. Los principales aciertos de su diseño: utilizar colores neutros y limitar la altura. Desafortunadamente, desde hace unos años, en el polígono industrial adyacente, una altísima nave de color rojo, cuyo diseñador decidió que la primera premisa no era importante, dio al traste con el equilibrio conseguido. Desde Picassent hasta Tous su obra es ahora omnipresente. Si ese era su objetivo, lo consiguió con creces.

Por supuesto que debemos primar como se merece el desarrollo económico, pero en nuestra tierra hemos aprendido a hacerlo muchas veces, casi de forma irreflexiva, a costa del paisaje (también el urbano), algo que no es tan frecuente en el resto de Europa. No hay más que ver cómo cambiaron los cascos antiguos de muchos de nuestros pueblos en la segunda mitad del siglo XX, con fincas compitiendo en altura con los cercanos campanarios y que ahora muestran impúdicamente sus anodinas medianeras. Actualmente vemos cómo algunas alquerías de la huerta se transforman en sofisticados chalés con ostentosos vallados, igual que en los sesenta otras se adornaron con los mismos vistosos balcones, las mismas fachadas de ladrillo caravista y las mismas azoteas que se veían en la cercana ciudad. La transformación del entorno de la rambla de Sechara de Cheste es en realidad el mismo fenómeno pero a una escala colosal.

Es cierto que el paisaje no es de nadie, y que los que vinieron después tienen también derecho a asentarse en él para expresarse arquitectónicamente, siempre que las normas urbanísticas lo permitan. Pero no me parece buena idea alzar la voz para acallar la de los que vinieron antes que nosotros, interrumpiendo su discurso sereno, o hablar incesantemente hasta hacer inaudible la agradable música de fondo o simplemente el silencio que había antes de que llegáramos, si lo que vamos a expresar no es más bello. Podría hablarse de una buena educación arquitectónica. Nada, efectivamente, pudo impedir hacer lo que se ha hecho en Cheste. Era simplemente, creo yo, cuestión de saber estar… en el paisaje. n