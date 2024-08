De ciclovies i rodes de hàmster

No hi ha setmana en què no es produïsca l’accident mortal d’un ciclista. La pregunta, amb la dosi de ràbia que comporta és: quants morts s’haurien evitat amb una xarxa de carrils bici i una mobilitat més segura? Cada dia que agafe la bici no puc evitar la inquietud que sent cada vegada que tinc un cotxe al darrere, sobretot si és dissabte o diumenge pel matí (amb gent que agafa el cotxe després de sortir de festa la nit anterior). Curiosament, la costa mediterrània —València i Alacant, especialment— és on més vides de ciclistes s’ha cobrat la carretera, segons la DGT.

Així que és un argument del tot reduccionista atribuir els morts a l’increment de ciclistes o del parc automobilístic. Quan una sinistralitat tan elevada es repeteix any rere any deixa de ser insòlita, i si no és insòlita és previsible; i més que previsible, prevista. I els encarregats de reduir-la no som només els ciclistes i conductors, sinó també les autoritats de diferent nivell.

Les bicicletes no són només per a l’estiu, com diu la pel·lícula. Igual que els patinets, el seu ús va en augment com a mitjà de transport per anar al treball. I què fan les inútils diputacions? Quantes xarxes comarcals de carrils-bici han executat o projectat? I les grans ciutats? Pintar sobre la vorera ciclovies que de sobte desapareixen o et deixen parat davant d’un contenidor de fem.

Òbviament, amb ciclo-rutes i bici-sendes que no porten enlloc, amb manteniment descuidat i clots i escalons de mig pam és normal que el ciclista opte per la carretera. Que n’aprenguen de l’alcaldessa de París Anne Hidalgo, on la bicicleta com a mitjà de transport ha superat ja al cotxe en els desplaçaments a l’interior de la capital, objectiu totalment impensable una dècada enrere.

Així que, a falta de vies ciclopeatonals, alguns camins rurals esdevenen rodes de hàmster (o rutes del colesterol, en expressió popular) amb gent forçada a compartir ruta amb el tràfic rodat i veient sempre el mateix paisatge, com el ruc que volta la sínia. n