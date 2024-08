Sobre el Museu de Belles Arts de València

Ha estat notícia dues setmanes enrere pel lamentable accident d’una de les obres mestres que custodia, la Salutació de l’Àngel a la Mare de Déu, díptic de grans dimensions catalogat com a obra del Mestre de Bonastre. És un nom convencional donat a un pintor anònim de qualitat extraordinària, dins del gòtic final d’inspiració flamenca, que en l’actualitat s’identifica amb Jaume Bacó, dit Jacomart (+1461), encara que alguns historiadors de l‘art l’han acostat al també valencià Lluís Dalmau, autor de la cèlebre Verge dels Consellers de l’Ajuntament de Barcelona. Al mateix artista de la Salutació s’atribueix el Sant Ildefons de la Catedral de València, una obra de mèrit no menor que encara, noranta anys després, mostra els efectes de l’incendi de 1936, sorprenentment sense restaurar.

La pintura de què tractem va ser una de les joies de l’exposició La clave flamenca en los primitivos valencianos, inaugurada en 2001 sota la responsabilitat del desaparegut Fernando Benito Domènech, catedràtic d’Història de l’Art i director del museu, i de José Gómez Frechina, conservador de la casa, ambdós especialistes prestigiosos en pintura antiga del Regne de València; l’àngel ara danyat il·lustra la coberta del catàleg, i la fitxa tècnica del mateix Gómez Frechina li dedica grans elogis.

Otros artículos de Mateu Rodrigo Lizondo TRIBUNA La cultura municipal: ¿cubrir para conservar?

El díptic ha tornat de Madrid després de figurar en una exposició a la Fundación Cristina Masaveu, fundada en 2006 per la filla del gran col·leccionista d’art del mateix cognom, i tot seguit de restituir-lo al seu lloc en la galeria central del museu se’n desplomà una taula. El motiu, el despreniment de la travessa superior, mal adherida, que la fixava al mur. El comunicat del museu explica que les juntes de les taules s’han obert i la pintura ha passat al taller de restauració; «descarta desperfectos en la obra», encara que les imatges publicades mostren certes pèrdues de capa pictòrica en la junta afectada.

El visitant observa un altre cas en la taula central del tríptic dels Improperis, de Van Aaken, el Bosco (1450-1516), on s’ha mogut la peça transversal superior; les laterals, que no anaren a Madrid, es mantenen intactes. No és difícil deduir el que ha passat; com és sabut, les vibracions del transport poden provocar alteracions en les pintures sobre taula, sense comptar el canvi de pressió i el clima continental de l’altiplà. Recorden que el Museo Arqueológico Nacional sempre dona aquesta raó contra un eventual trasllat de la Dama d’Elx a la seua ciutat d’origen, tot i que és de pedra.

No sabem de cap presa de posició oficial, a pesar de la virulència de l’incident, que hagués pogut provocar pèrdues patrimonials, segurament evitable si l’obra hagués passat una revisio tècnica prèvia ajustada a la seua importància. I a penes s’han expressat objeccions al trasllat a Madrid d’algunes de les pintures més insignes (de Pere Nicolau, Gonçal Peris, Jaume Mateu, Gherardo Starnina, Yáñez i Llanos, el Bosco, Joan de Joanes, Ribalta, Goya...), al marge dels riscs potencials, o d’eventuals efectes sobre el prestigi del centre.

Fora d’aquest episodi, és oportú analitzar una qüestió de fons que creiem de primera magnitud. L’establiment no és una pinacoteca, un museu de pintura, sinó de Belles Arts. El primitiu Museo de San Carlos, de la Reial Acadèmia del mateix nom, instal·lat primer en la Universitat, després al convent del Carme i finalment al col·legi de Sant Pius V, posseeix una col·lecció de pintura, en major part provinent de la desamortització del clero regular, i una d’escultura, i una tercera arqueològica i d’arts sumptuàries, d’importància notable.

Fins a les reformes dels anys 1970 s’exhibia quasi tot el fons, com donen fe les guies del museu de Tramoyeres (1915), de Tormo (1932) o de Garín Ortiz de Taranco (1955), i molts podem recordar: el mosaic romà de les Muses (de Montcada), la col·lecció d’epigrafia romana, la d’arqueologia medieval, amb heràldica, sepulcres i peces de ferro forjat, i la d’inscripcions commemoratives i escuts de la ciutat provinents de la muralla. Hui no hi ha exposat ni l’ibèric lleó de Bocairent ni el mosaic citat, ni quasi res de les inscripcions romanes, ni la làpida, única, que presidia la catedral visigòtica de València (segle VI), ni els sepulcres medievals d’Arnau de Valleriola, de fra Guillem de Salelles, el mal dit de Constança Boïl (realment d’Arnalda Escrivà), o els túmuls renaixentistes del convent de Sant Domingo, ni estimables escultures medievals hui pràcticament desconegudes, ni inscripcions commemoratives de gran valor històric, com la de la construcció de la muralla (1356), o la de l’expulsió dels moriscos (1609).

No és de raó privar els estudiosos i els ciutadans de gaudir d’uns fons rellegats sine die als dipòsits, com a secundaris, pels rectors del museu, generalment especialistes en pintura. No hauria de ser necessari recordar que estem parlant de fonts històriques de vàlua, i que els museus tenen la missió de ser custodis segurs dels testimonis del passat i de facilitar-ne l’estudi científic als professionals, i alhora de mostrar-los didàcticament als ciutadans amb finalitat formativa i cultural.

Tampoc no s’exhibeixen retaules gòtics notables com el del Juí Final del Mestre d’Artés, o el dels Tres Reis del Mestre de Perea (1491), retirats fa dècades, ni inexplicablement les polseres del retaule de Sant Vicent Ferrer de Miquel del Prado, per 1500, procedent del convent dominicà de Museros, que porten l’heràldica del comitent, el bisbe Joan d’Énguera.

És cert que el museu no posseeix l‘espai necessari per a penjar el seu fons propi. Una de les causes deriva de l’última ampliació, que va patir una forta retallada pressupostària de part del ministeri de Cultura, regit llavors per Esperanza Aguirre. També el personal facultatiu es limita ara mateix a un director i un conservador interí; és veritat que en època del benemèrit director Lluís Tramoyeres (+1924) la dotació es reduïa al mateix director i al porter... El pressupost és insuficient, segons l’opinió general; del nivell de compres, és trist referir que la Generalitat no fou capaç d’adquirir el retrat d’Alfons el Magnànim, obra excepcional de Joanes, que li va ser ofertada. L’estatut jurídic del centre, propietat de l’Estat amb gestió transferida a la Generalitat, és impressió comuna que no garanteix el seu bon funcionament.

De les notes precedents es desprén, sense perjuí d’altres criteris, la necessitat objectiva que el govern autonòmic revise l’estructura del que és, i no pot ignorar-se, el primer museu valencià –en rigor un dels primers en Espanya– per la seua antiguitat i per l’excel·lència, magnitud i continuïtat de les col·leccions, no menys que el testimoni de la història del nostre país. I que pose fi a la precarietat actual, deguda tant a l’atenció insuficient de l’Estat com a la tendència de la Generalitat de primar l’IVAM per damunt de l’art antic; sense oblidar, com fan veure en els cercles professionals, la conveniència de reactivar el patronat del museu, l’òrgan oficial dedicat a la seua tutela i protecció, per al bon règim del centre.