Salut, democràcia?

Com ja he dit en alguna ocasió, tinc la fortuna de treballar a un centre de salut i d’haver anat coneixent les diferents formes de treballar dels diferents professionals sanitaris d’atenció primària. També alguna cosa he viscut en atenció especialitzada.

He tingut les aportacions i la inestimable ajuda d’una persona amb la qual hem traspassat les fronteres de la relació metgessa-pacient i que tant m’ha obert els ulls en moltes coses als últims anys. Es tracta de Loles, la meua metgessa d’atenció primària.

Bé, una vegada situat el context, voldria parlar de la relació entre metges i pacients. I crec que, tret d’alguna “rara avis”, es té molt poc en compte l'opinió dels pacients en general a l’hora dels tractaments o d’afrontar la falta de salut.

Sé que els metges i metgesses tenen la condició d’autoritat, però soc de les que pense que l’autoritat no te la dona un paper, te la dona el fet de haver-la guanyat amb empatia i esforç continuat.

També sé que són els dipositaris del coneixement que per alguna cosa s’han passat tants anys estudiant i investigant. Evidentment, coneixen els paràmetres de salut i malaltia molt més que els pacients i, per tant, han de ser elles i ells qui han de fer el millor i més encertat diagnòstic possible.

Malgrat que existeix un catàleg de drets que tenim com a pacients, la legislació no s’ha actualitzat massa en més de vint anys mentre que la societat ha avançat de forma imparable.

I malgrat que també s’han constituït els consells de salut bàsics, fa un any aproximadament, se li ha donat molt poca difusió entre la ciutadania i, per tant, el desconeixement és clarament patent, tret dels àmbits específics, siguen els sanitaris o els de les associacions de diferents malalties que puguen estar presents a aquests consells.

Crec que els pacients tenim, no sols dret a conèixer en tot moment l’estat de la nostra salut i l’evolució de les nostres malalties, també tenim dret a prendre decisions juntament amb els diferents metges i metgesses sobre els tractaments que hem de seguir i sobre els processos que hem d’afrontar en cada moment i assolir, així, compromisos per a la millora d’aquestes malalties.

A més crec que som, els pacients, els responsables últims del nostre benestar físic i emocional i, per tant, som qui devem cuidar la nostra salut en primer terme, perquè en realitat som qui millor sabem com ens trobem en cada moment. El metge o la metgessa ens pot dirigir i explicar però el reconeixement de la simptomatologia és cosa nostra.

Aquest senzill gest de consulta i consens és molt poc habitual entre els professionals que, saturats com estan, sobretot en períodes vacacionals, “s’obliden” d’aquest detall i actuen de forma tutelar amb nosaltres. I això, donades les circumstàncies actuals de falta de recursos, sobretot humans per tot arreu, no facilita que el temps que estem en consulta siga sempre de la millor qualitat, ni per als pacients, ni per als professionals per a tindre eixe intercanvi d’opinions.

També és cert que a mesura que els professionals són més joves i més vocacionals van obrint-se escletxes en aquesta classe de relacions molt verticals i jeràrquiques per anar donant pas a relacions més igualitàries i més respectuoses entre les dues parts que hi ha dins de les consultes.

I és que crec que com a pacients, hi ha factors de les nostres vides personals, socials, laborals, etc. que poden facilitar molta informació als professionals, com també les nostres opinions sobre l’afrontament de tractaments perquè aquests tinguen èxit.

Des d’aquesta columna vull fer una crida perquè la democratització, entesa aquesta com a negociació entre pacients i professionals, vaja obrint-se pas a les consultes mèdiques de tots els nivells i que l’opinió dels pacients siga tinguda en compte per a un major èxit dels tractaments i processos que s’han d’afrontar conjuntament.