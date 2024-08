La vida tras la muerte

Metáfora, pronuncian algunos. Poesía, dicen otros. Theodor Adorno sentencia en 1955: «escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie». Pero no, no lo es. Es necesaria. Se precisa del verbo, hay que nombrar. Y para verbalizar la barbarie hay que remitirse a un giro lingüístico, buscar nuevas fórmulas, preguntar lo no preguntado. Unas raíces crecen en el interior de un cráneo. La vida tras un asesinato. Fosa común 21 del cementerio de Paterna. La vida entre la muerte, el futuro que toma forma en el interior de una cabeza a la que obligaron a dejar de pensar. Donde hubo conexiones neuronales, donde corrieron las ideas de un nuevo mundo más justo e igualitario, ahora se expande la naturaleza en su más sencilla forma. Unas raíces. Un matojo de vida sensible. La fragilidad ante el universo. La tensión entre memoria y olvido, dejan escrito.

Cuando uno habla de víctimas engarzar cada fragmento cuesta una vida, cada frase responde a un cuestionario. Todos los matices en vilo, todas las suspicacias en vela. Hubo víctimas, hay víctimas. El trauma se hereda, el dolor pervive. En ocasiones con sutiles frases, en otras bajo la losa del pesado silencio. Merecen un respeto, merecen una disculpa. Y, más que eso, las víctimas siempre merecen verdad científica, justicia imparcial y reparación moral y social. También a través de las palabras, incluso de la poesía, que no puede quedar al margen. La poesía no es obligatoriamente bella. En ocasiones es cruda, es punzante, es devastadora. Es cruel, es atroz. Se necesitan todos los mecanismos al alcance, la labor es incólume. Décadas de olvido, años de indecencia. Instituciones que obligaron a callar, un pueblo que miró indecentemente hacia otro lugar. Las familias, esas familias también víctimas, mantuvieron y mantienen la llama del recuerdo. Se aferran a él. Politizan el duelo y se visten de justicia. La justicia que necesita uniformar a toda una sociedad. Porque la democracia está en juego. Su columna vertebral no podrá ser otra que la de la dignidad del recuerdo de aquellos y aquellas que murieron por el bien colectivo.

«Mentre la terra es tapa els ulls

terra universal de Paterna

terra dels morts oh amarga terra

terra de la calç clivellada

terra martiritzada terra

mentre la terra allarga els braços

oh llarg mur dels afusellats

oh llarguíssim mur de Paterna

a la matinada fosca fou

a la matinada els assassinaven

mentre la terra ja no plora».

Estellés, el poeta del pueblo. La palabra necesaria.