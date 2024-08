El Mississipi de l’escriptor Rafael Arnal

Disculpen l’agosarament, benvolguts lectors; no, no és el Mississipi el riu que travessa les terres de Tavernes Blanques, a l’Horta Nord, el poble on va nàixer l’any 1948 l’escriptor, editor, llibreter, músic, polític i algunes coses més, Rafael Arnal. És el barranc del Carraixet, res a veure, per tant, amb l’entorn natural del Mississipi. Però no em puc sostraure a la comparació perquè la lectura de les seues memòries (L’Alenar. Temps de pobresa, temps de represa. L’Eixam edicions), sobretot en la primera part, la relativa a la infantesa, m’ha recordat alguns passatges referencials de les obres de William Faulkner i Mark Twain per allò de l’estreta relació dels personatges amb un paisatge, un riu, una fauna, una vegetació, un clima, que d’una manera o d’altra condicionen, per a bé o per a mal, la vida dels protagonistes.

Per descomptat, la intenció de l’autor no ha sigut literària, en absolut, sinó memorialista. No ha pretés, ni de lluny, fer literatura com la dels autors esmentats, sinó deixar testimoni vital des del naixement fins al 1975. A mi, personalment, m’ha commogut la part dedicada a la infantesa i l’adolescència, aquella que coincideix plenament amb el contacte directe amb la natura, l’espai físic, com un entorn de jocs, supervivència i també, clar està, de tragèdia. El barranc del Carraixet i les séquies han portat la vida i la mort. I les famílies humils que han viscut al seu recer han gaudit dels beneficis i han patit alhora els seus drames.

Un dels primers records de l’escriptor és veure desfilar cap a la mar surant sobre l’aigua els fèretres del cementeri a conseqüència de la barrancada del 1949. Una visió francament colpidora, d’una gran força cinematogràfica. O la del 1957, temps de pobresa i de tragèdia: sense ràdio, ni llum, ni tramvies, ni viandes per a menjar, sobrevivint, entre altres coses, gràcies a la solidaritat entre els veïns. Veïns que cuidaven l’infant perquè els pares estaven ocupats treballant per a poder mantindre a la família. Arnal i els amics han nadat a les séquies i en els tolls del Carraixet. Aleshores, hi havia tot un seguici d’animals que completaven, o fins i tot sustentaven, l’alimentació o el negoci familiar: angules, anguiles, granotes, caragols, rates de séquia, peixos; barbs, tenques, samarucs... Qui no ha escoltat sovint esta popular frase: «És més roí que la tenca en suc». Magnífic retrobament amb la llengua, la vida precària i pobra i la natura! O quan anaven a recollir ferralla; perols vells, pots i llaunes de conserva, botelles, sabates, deixalles de tota mena per a traure’s unes pessetes i anar a berenar...

Però, atenció, poca broma, la vida era molt dura i les famílies vivien sota l’ègida de la repressió (corrupció) franquista. L’ombra del penal de Sant Miquel dels Reis arribava fins a Tavernes Blanques. Arnal, diu la solapa del llibre, és resultat de la barreja entre la humitat salobre de l’horta i la sequera extrema de la Serra Calderona. Eugeni, el pare, era de Serra i estava afiliat al sindicat de forners de la CNT. De menut havia sigut aiguader (repartidor de cànters d’aigua) pels carrers de València. Ells i els germans, sent infants, baixaren de Serra per «posar-se en amo» (servir com esclaus, segons els casos, en cases riques) i aprendre l’ofici de forners. La mare treballava en un escorxador i el pare, a més de forner, tenia un comerç de palla, llenya i serradura. Per cert, m’ha colpit especialment el testimoni d’Isidro Guardia, a qui vaig conéixer com a col·laborador en les pàgines del camp de Levante-EMV. Isidro va passar deu anys tancat a la presó de Sant Miquel dels Reis per ser el secretari de la CNT quan només tenia 19 anys.

Comptat i debatut, la lectura de les memòries de Rafael Arnal ens fan combregar amb un territori, una forma de viure i un passat que en temps d’estultícia, de banalitats panxacontentes, narcisistes, o de glorificació de la ignorància, és un testimoni de primer ordre per a ubicar-nos en el lloc que ens correspon com a persones conscients de la nostra procedència i saber qui som, d’on venim i cap a on volem anar. És el nostre Mississipi: les aigües del barranc del Carraixet de Rafael Arnal.