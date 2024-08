El corazón de la democracia

Numerosos analistas y politólogos anuncian desde hace unos años que las democracias liberales, tras vivir diferentes olas de expansión y auge, están entrando en un periodo de recesión o de crisis. Una crisis que ha motivado incluso que la nuestra sea denominada como era posdemocrática. ¿En qué sentido? Los perfiles fundamentales que dibujan una sociedad democrática se ven continuamente amenazados, oscurecidos o simplemente negados: por ejemplo, la división de poderes, dañada con la injerencia del ejecutivo en el poder judicial y a la inversa, o los medios de comunicación transparentes y de servicio público, adulterados por la irrupción de discursos en red que enturbian la opinión pública inoculando odio y afectando la labor del buen periodismo... Por no hablar de lo que se ha considerado el corazón moral de la democracia, es decir, los derechos civiles o derechos humanos, con la dificultad de muchas personas para poder desplazarse en busca de una vida digna, con los brotes de machismo que aún aniquilan vidas, seguridad y esperanza de tantas mujeres, o con la dificultad creciente de tantos jóvenes para iniciar un proyecto de vida propio por no poder acceder a una vivienda decente, etc.

Puestos a ver el mundo con las gafas de la posdemocracia, no podemos olvidarnos de los intentos actuales de usar el plebiscito y las urnas para instaurar lo contrario: el poder autoritario, el envenenamiento de las libertades, la polarización sangrante, el populismo de corte totalitario, o la imposición por la fuerza de invasiones genocidas. ¿Cabe poner nombres y buscar ejemplos actuales del desvarío posdemocrático? Imagino que a estas alturas no es necesario. Pero precisamente este escenario es el que nos invita a repensar cuál es el meollo, el núcleo y el auténtico motor de una sociedad democrática.

Sugiero volver al mundo clásico, al nacimiento de la democracia en la Grecia del siglo V antes de nuestra era, para atisbar lo que puede ser llamado corazón de la democracia al evocar sus primeros problemas y contradicciones. En primer lugar, es cuestionable que el sistema griego pudiera ser llamado realmente democracia, siendo más bien una suerte de oligarquía asamblearia en donde mujeres, pobres, esclavos y extranjeros no podían participar en los asuntos públicos. Además, el ocaso de este experimento político en los mismos albores de Occidente se explica en parte por contradicciones que ahora padecemos: grupos de poder que manipulan las decisiones en la asamblea, o minorías activas capaces de gritar, imponer, forzar e intimidar para vencer en sus pretensiones. El juicio y condena a muerte de Sócrates en manos de una asamblea democrática manchará durante siglos el prestigio de este sistema basado supuestamente en el poder del demos, del pueblo.

En nuestro mundo globalizado y tecnológico hemos de sumar nuevos peligros: la fragmentación y el fanatismo propiciados por las antes mencionadas redes sociales, que dan aliento a nichos digitales y a la expansión de falsedades y odios. Es decir, que minan la clave democrática que con acierto se ha situado en el buen diálogo.

Sin duda la participación deliberativa, el diálogo celebrado en buenas condiciones, la escucha activa y respetuosa, la vivencia y acogida de la pluralidad... son actitudes y procedimientos esenciales de la democracia, pero me atrevería a situar su auténtico corazón en otro sitio, en un lugar por debajo de todo eso.

Quizás el corazón real de la democracia no es solo la acción social o colectiva transformadora, o los procesos de diálogo y deliberación pública, sino aquello que ocurre en silencio. Lo que acontece tras conversación interna alejada del excesivo ruido, en un esfuerzo por buscarse y quererse moralmente decente, honesto, sin ataduras ciegas ni fanatismos, y trabajar día a día por ello. La raíz es esa aventura interior por conocerse a sí mismo, según la máxima clásica, pero siempre en relación con los demás, con los que nos rodean, los que nos preceden, los que cohabitan con nosotros, cercanos o lejanos, los que nos sucederán y heredarán esta pequeña parcela de la realidad que llamamos humana.

Surge así la necesidad de tender puentes entre lo íntimo y lo público, entre lo personal y lo interpersonal, a distintos niveles de proximidad. Un puente o vínculo entre el crecimiento personal, el desarrollo cívico y el cultivo de una ciudadanía global, pues más que nunca sentimos en nuestras casas el aliento de lo que sucede en la otra parte del planeta.

Ese es, intuyo, el auténtico corazón de la democracia: el autoexamen, como condición personal para una democracia dinámica, exigente, plural, abierta y cosmopolita, que sólo puede prosperar desde el rumiar reflexivo acaecido en la intimidad cultivada. Y por supuesto, la educación para ese cultivo interior, para ese pensamiento crítico desde el estudio de alternativas fiables, afines a la dignidad humana y a la diversidad de opciones válidas, esas que enriquecen la vida pública desde la honestidad privada. n