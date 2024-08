Las marcas en la piel

Cuando sucede algo realmente importante se despejan los matices. De inmediato se actúa contundente, sin fisuras, sin dudas. A trompicones, aturdido por el efecto del golpe, pero decidido, sin posibilidad de distraerse con las tonterías, con lo prescindible. Cuando todo se detiene por algún suceso inesperado, se despeja toda la confusión. La cabeza queda monopolizada por lo urgente y el resto adquiere una pátina de prescindible que habla de la relatividad con la que deberíamos observar cada día de esta vida y no lo hacemos.

Todo lo que es relevante hoy aquí no lo es lo más mínimo en otro lugar ni lo será en este mismo enclave mañana. No lo dijo así pero la idea era esa. La afirmación es del escritor Eduardo Mendoza. Y es cierta en parte. Porque hay mucho de prescindible en la vida. Mucho de inservible que encima observamos como importantísimo en el día a día. Y no lo es. Es attrezzo. Son distracciones. Sobre esas cosas es cierta la tesis de Mendoza. Pero no sobre lo que realmente importa. Sobre la familia, sobre los amigos, sobre la gente que nos rodea. En la historia hay un excedente útil (que me permita Ernst Bloch y su excedente utópico) pero también hay un sobrante dañino. Hechos que quedan en el aire, que se trasladan a la sangre, que circulan silenciosos de cuerpo en cuerpo. Que parecen desaparecer pero vuelven, con los que aprendes a vivir pero nunca superas. Ese remanente doloroso no desaparece como predecía Mendoza, te acompaña. Y surge de esos golpetazos inesperados, de ese momento en el que todo se detiene y en el que todo queda claro, en el que es fácil distinguir qué es importante y qué no. Y lo que no lo es se evapora de nuestra mente pese a que el día de antes estaba apuntado en rojo en la agenda.

Pienso en lo que el filósofo Sellars denominó como el Mito de lo Dado y estoy seguro que lo malverso para llevarlo a mi necesidad analítica actual. Lo dura que es en ocasiones la vida, la madurez acelerada por lo golpes físicos y emocionales, las marcas en la piel y el recuerdo. El corazón en la garganta no deja elegir.

Peter Sloterdijk explica que para el Goethe tardío, «la vida es, en la juventud, deseo; y en la vejez, madurez, cuando debes desarrollar la poesía de la renuncia. Y, si dejas la poesía a un lado, sólo queda la renuncia: esa es la insatisfacción en su más pura expresión». Madurar es asumir las renuncias. A menudo impuestas. n