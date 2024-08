Molts gripaus a taula

Tres mesos després que els catalans anaren a les urnes la Generalitat ja té un nou llogater, Salvador Illa, catorze anys més tard, ha retornat el poder al PSC, els representants del PSOE a Catalunya. Els socialdemocrates ja havien guanyat les eleccions tres anys abans, però no van poder governar perquè l’independentisme va aconseguir, després de setmanes de incertesa i a contracor de Junts, crear un Govern de coalició entre ERC i JUNTS, també amb el vistiplau de la CUP. I a la segona arriba la victòria, el PSC guanya per àmplia diferència de vots, ERC s’ensorra mentre els juntaires somriuen davant la perduda de tretze escons, malgrat que ells tan sols augmenten en tres els de les anteriors eleccions. I des de Waterloo somien en la presidència de la Generalitat, fent creure al personal que Illa, el guanyador, els obriria la porta amb la seua abstenció. Somiar és de franc.

Salvador Illa ja es el 133 President de la Generalitat de Catalunya. I si primer fou Pedro Sánchez a Madrid el que va tenir que endrapar-se més d’un gripau: indults, eliminació de la sedició, el català a la Unió Europea, i una amnistia descafeïnada per uns jutges que es neguen a complir les lleis, tota una dieta d’amfibis per poder arribar i continuar a la Presidència del Govern espanyol, ara ha estat el seu associat Illa i alguns dels membres del seu Govern els que han hagut de berenar-se, metafòricament, uns quants d’aquests fastigosos animalets. Diuen que la política fa estranys companys de llit, però la política també es pactar, i això, de vegades, moltes, fa que els polítics obliden paraules i fets de tan sols uns mesos abans. Això, fa un temps, Pedro Sánchez ho va definir com «fer de la necessitat virtut», molt abans un dels Marx, Groucho, ho havia expressat més clarament «Aquests són els meus principis, si a vostè no li agraden, en tinc d’altres».

Posats a taula per anar tragant gripaus el tret d’eixida el llença el mateix Illa, abans defensor de l’aplicació del 155 a Catalunya i acompanyant, en primera fila, del PP a les manifestacions organitzades per Societat Civil Catalana contra l’independentisme. La seva mà dreta, Alicia Romero, ara tindrà que pactar amb ERC un nou finançament que abans deia no era necessari, També tindrà el seu gripau la Consellera de Salut, Olga Pané, qui anteriorment afirmava que no feien falta pediatres als CAPS i que els sanitaris catalans treballen poques hores, I més d’un gripau tindrà que endrapar-se el Conseller de Justícia, Ramon Espadaler, antic membre d’Unió, catòlic ultra, admirador del jutge Llarena i contrari al matrimoni homosexual. Tampoc s’escapa de tragar un amfibi Jaume Duch anterior alt càrrec i portaveu del Parlament Europeu que no fa massa temps opinava que contra menys es parle de Catalunya a la Unió Europea és molt millor.

Després d’aquesta orgia gastronòmica amb els gripaus com plat principal i únic, Catalunya ja té govern, un govern-barreja on comparteixen taula i llit, metafòricament parlant, el nucli dur del PSC amb liberals, catòlics i gent propera a ERC. Sols cal recordar-li a Illa i Sánchez el vell adagi dels antics romans «pacta sunt servanda», perquè si no compleixen el que han firmat perillen les seues cadires.