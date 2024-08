I ara la pigota del mico

Era qüestió de temps. De la pandèmia de la Covid a l’emergència per la Mpox. No hem eixit del fang quan ja caem al tarquim. Un, que ja té uns quants anys, pensa: «a la vejez viruelas», no en el sentit del vell que fa coses que no són pròpies de l’edat, sinó que els últims anys de la meua vida els estic vivint com al joc de l’oca, de virus en virus i tire perquè em toca.

Sempre en un present d’indicatiu de risc. Com que sóc dels que tenen una cicatriu a la part superior del braç, senyal que deixava la vacuna de la pigota que em posaren de menut, encara conserve certa immunitat.

Així que temptaré la sort i no em vacunaré contra la pigota del mico. Al cap i a la fi d’alguna cosa he de morir.

La preocupació de l’OMS per l’expansió de la Mpox en Àfrica, on s’hi dóna el major número de casos, és inversament proporcional al de la indústria farmacèutica. Recorden quan AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax i Pfizer se negaren a la provisió global de vacunes contra la Covid?

Llibertat de mercat que en una emergència hauria d’estar prohibit. Però, negoci és negoci. Que un fàrmac contra l’Alzheimer, per exemple, costara 46.000 euros per pacient/any justifica les crítiques (en aquest cas a la multinacional Biogen que comercialitzava el medicament).

Cosa que no m’impedeix reconèixer que gràcies als medicaments que fabriquen augmenta l’esperança de vida i es prevenen, curen o s’alleugen moltes malalties.

Incloc en la crítica els que difonen a les xarxes entrevistes falses a famosos com el Dr. Cavadas, revelant la cura de les articulacions, per exemple. Estafes que la gent accepta amb fervor de catecumen gastant milions d’euros en productes amb l’esperança de curar l’artritis, la impotència, càncer, etc.

I què dir de l’Agència Espanyola de Medicaments, que retira un antihipertensiu i set dies després en retira un altre per al cor?

Bo és que els controls funcionen, però seria encara millor no haver autoritzat els medicaments si no tenien totes les garanties.