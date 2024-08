Conselleria de Sanidad: ¿necesita mejorar?

Revisando todo lo acontecido desde que esta conselleria tomara las riendas de la sanidad pública valenciana, lo único que se me ocurre es llevarme las manos a la cabeza y detenerme a leer tantos artículos de prensa publicados, escritos y peticiones realizadas a esta conselleria pidiendo la mejora que esta Comunitat se merece en cuestiones sanitarias. Estamos en un punto donde los centros se desbordan, no hay personal suficiente para dar una asistencia de calidad y como todo usuario se merece, ya que el Plan Vacacional está siendo un auténtico caos. Centros auxiliares de playa cerrados y centros donde se comparte al personal médico y de enfermería, es decir, que realizan su jornada media mañana en un centro, para desplazarse luego la otra media mañana a otro centro auxiliar por no realizar las contrataciones correspondientes. A todo ello la conselleria se excusa con la respuesta de que «no hay profesionales». Que no hayan suficientes médicos no significa que no haya suficiente enfermería, Tcaes, celadores, administrativos, auxiliares administrativos, médicos de diferentes especialidades y un largo etc de todos los profesionales que sostienen y dan vida a esta sanidad tan valiosa. ¿Cómo puede ser que se cierren 2.700 camas en una Comunitat que multiplica su población en este periodo?

«No hay médicos» leemos cada día en los periódicos. ¿Cómo van a haber médicos?, me pregunto yo desde esta humilde reflexión… Sufrimos la fuga de profesionales médicos a otras comunidades y países, donde son mejor tratados y valorados por su profesión. Todas estas personas que están dando un servicio vocacional son infravaloradas y no respetadas para poder conciliar su vida familiar con la laboral. Meses sin cobrar módulos realizados en diferentes servicios como por ejemplo quirófanos del hospital La Fe, Peset, Clínicoetc… y meses sin cobrar nóminas, como está sucediendo en el hospital de Manises.

Cambios de turnos repentinos por ausencias sobrevenidas que hace que no se respete su libranza; deuda horaria al personal de hasta 169 horas; movilidad forzosa a otros centros para cubrir todo lo que esto saca a la luz; una falta total y absoluta de crear plazas estructurales que den luz y sostén a toda esta trama de querer tapar 100 agujeritos con dos manos. No se puede sacar una creación de macroáreas a golpe de decretazo. Los sindicatos somos la voz de muchos profesionales, transmitimos la verdad que se vive en los hospitales y centros de primaria y, aunque se alertó a la población y los profesionales que esto sucedería en verano,esta conselleria hizo oídos sordos ante la avalancha que se está viviendo. Pareciera que la creación de macroáreas sirve para tapar rotos y ahorrar en contratación estival,pero cada vez queda más visible la hoja de ruta de esta legislatura: privatizar la sanidad pública valenciana ydificultar la asistencia a la población, de manera que nuestras listas de espera para cirugías y pruebas diagnósticas van en aumento, mientras que se derivan a los pacientes hacia los hospitales privados. ¿Curioso, no? Y cada vez hay más usuarios con seguros privados. Todo este contexto me invita a hacer una reflexión si miro hacia atrás en un pasado no muy lejano: ¿Qué tipo de enseñanza nos dejó la pandemia para que en la actualidad exista una mejor organización de recursos humanos y materiales por parte de la administración pública? ¿Hemos aprendido algo de semejante tragedia? Creo que no.

Mientras avanza este caluroso verano, las listas de espera aumentan, la cita para el médico de atención primaria es de un mes (como sucede en muchos centros), la citación para analíticas y sus resultados igualmente en cola, Especialidades, pruebas diagnósticas de las que depende el inicio de tratamientos etc… Aunque, según esta conselleria, todo está perfecto y la población atendida. Y en parte es cierto, no por la organización de la administración sino porque en esta Comunitat tenemos los mejores profesionales que están al servicio y entregando mucho a cambio de no pedir nada. ¿Qué sucede con los procesos selectivos en curso? Casi 13,000 opositores en vilo con la resolución definitiva de la oferta de empleo público de 2022, de los cuales más de mil han presentado recurso de reposición ya que se publicaron listados definitivos llenos de errores no subsanados referente a los méritos y tiempo trabajado. A esto se le suma la inclusión de las 1.155 vacantes que surgieron de la convocatoria de enfermería de 2019, lo que transmite la inseguridad de qué va a suceder con esos listados definitivos, quién se presenta de nuevo a esta convocatoria y un largo etc que solo enlentece más el proceso que lleve a la resolución definitiva.

¿Qué sucede con todos los acuerdos firmados en la anterior legislación y no llevados a cabo? ¿Dónde están las 35h efectivas? El 1 de enero de 2025 se acerca… ¿Dónde ha quedado la figura del Coordinador Técnico? ¿Y las mejoras de Atención Primaria? ¿Qué sucede con la estatutarización de los funcionarios de salud pública? ¿ Y la reconversión de auxiliares administrativos en administrativos? ¿Se crean plazas básicas de características específicas para dar fluidez a todo este puzzle donde las piezas ya no encajan o es una puerta abierta a la contratación arbitraria?

Se modifica el baremo en bolsa y se infravalora nuestra lengua. Es de merecido reconocimiento las lenguas oficiales pero ¿por qué no apoyar y premiar la nuestra? En breve llega septiembre y todos volveremos «al nuevo curso». La vida nos regala siempre una nueva oportunidad para aprobar las asignaturas pendientes y me pregunto si dentro de todo este desbarajuste sanitario la conselleria se habrá preparado a fondo en este mes de agosto hábil para presentarse en las mesas de negociación colectiva y poder superar estas asignaturas que, actualmente, está demostrado que necesitan mejorar.

Nos vemos en la aulas, aprendamos que con la salud no se juega y sobretodo que hay que cuidar de quien nos cuida