No es trenca

No hi ha cap dubte en què un dels temes de conversa política, més enllà de les maniobres de l’escapista Carles Puigdemont, ha estat el de les negociacions per aconseguir la presidència de la Generalitat catalana. Salvador Illa, amb l’aquiescència del president Sánchez, ha hagut d’incorporar el punt de la recaptació fiscal per la pròpia Generalitat de Catalunya per a, finalment, ser investit president.

A mi no m’interessen els exabruptes; ni els proferits per una part («volem la clau de la caixa!»), ni per l’altra («España se rompe»). Ben al contrari, facilitant claus interpretatives, en Levante-EMV, s’han pogut llegir reflexions interessants sobre el tema: Francisco Pérez (edició del 2 d’agost), ha tractat dels problemes tècnics que el nou sistema de finançament de Catalunya pot reportar i José Luis Villacañas (edició del 3 d’agost), s’ha detés en les implicacions polítiques que es poden desprendre del pacte.

Crec, però, que encara cap una visió històrica. En la constitució del 78 la disposició addicional primera indica: «la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales». Són dos els aspectes substantius en esta asseveració: drets històrics i territoris forals. És a dir, que hi ha un conjunt de drets privatius per a uns territoris determinats. No es tracta d’un invent dels pròcers del ’78. Els partidaris de «España se rompe», semblen oblidar que en la «España una» , i ja des de l’inici del règim franquista, l’antic regne de Navarra i la província d’Àlaba conservaren els seus furs i llibertats en participar de la revolta del general Mola. No així les províncies de Guipúscoa i Biscaia perquè estes foren considerades «rebels» en optar per la fidelitat a la legalitat republicana.

És pertinent preguntar-se sobre el perquè d’esta diguem-ne «anomalia» foral dins de l’Espanya contemporània. No cal recordar que els valencians conformaren un regne des de 1238 fins a 1812. Felip V va buidar de contingut polític el regne, però de cap de les maneres va abolir-lo. El que sí va passar el 27 de juny de 1707 per als valencians –abans que els catalans- va ser la derogació dels furs com a resultes de la pèrdua de la batalla d’Almansa. Després de la guerra de Successió encara els aragonesos, catalans i mallorquins recuperaren els seus corresponents drets civils, però no així els valencians. El professor Alejandro Valiño, en contra de les tesis habituals – «los valencianos son más muelles»- considera que, si no retornaren el dret a València va ser, precisament, per ser considerat territori «rebel». La qüestió pertinent és : ¿devem esborrar estos episodis de la història? Depén. Qui perdura en la postergació de l’antiga Corona d’Aragó és l’actual monarca, en optar per l’ordinal «sext» pertanyent a la Corona de Castella en lloc de l’apel·latiu «primer» –realment el primer Felip era el consort de Joana d’Habsburg-. En optar per la prelació castellana continua recordant, hui, la victòria sobre els valencians.

Òbviament, el País Basc i el llavors regne de Navarra es mantingueren fidels a la causa borbònica durant la guerra de Successió. Arribats a este punt no puc sinó rememorar la tercera tesi sobre la història de Walter Benjamin: res d’allò que ha tingut lloc alguna vegada déu donar-se per perdut davant la història. No és possible que uns territoris peninsulars –pels avatars d’una guerra pretèrita- disfruten de l’herència dels seus propis furs i que a València renunciem a la possibilitat, no ja de recuperar-los, sinó de fer servir el drets que d’ells emanaven.

A Alemanya cada land recapta la totalitat dels impostos: i no es trenca. Lluny de vore el què està passant a Catalunya amb el tema del finançament com un pròleg de l’apocalipsi espanyol, convindria pensar en l’oportunitat que ara s’obre per a repensar un model federal espanyol en el què tots els territoris, també el valencià, troben l’encaix adient. És un moment històric per a mamprende, que no es trenca.