Sí, només han passat tres anys des que els talibans tornaren al poder a l'Afganistan tot i que ho tinguem una mica perdut a la memòria.

Tres anys que per a molta gent sobretot dones i xiquetes hauran resultat, segurament una eternitat, privades, com estan de, pràcticament, tots els seus drets humans.

Otros artículos de Teresa Mollá Castells Perquè em dona la gana Salut, democràcia? Perquè em dona la gana Encara estem així? Ho han fet…

El govern dels talibans, tot i que no està reconegut internacionalment, tret de la Xina i de l'Iran, fa i desfà el que li dona la gana i deixa a les dones i les xiquetes sense cap dret a l'educació que no siga la primària i segregades per sexe. Ves per on, ells no tenen cap problema a reconéixer el que és ser dona per tal de treure'ls tots els seus drets.

Des de la forma de vestir fins quan i amb qui poden eixir al carrer, les dones ho tenen tot marcat dissenyat pels homes talibans per tal que no puguen ser lliures. I tot i de nou, d'acord amb unes fanàtiques creences religioses que marquen de forma fèrria les seues vides. Una vegada més la religió encebant-se amb la vida de les dones.

Sembla que per a la nostra feble memòria occidental aquesta situació vergonyosa haja passat a l'oblit. És segurament el més fàcil, però el patiment de les dones afganes també és cosa nostra en la mesura en què mentre hi haja dones que pateixen al món, la resta de dones que ens considerem feministes, ens hem de sentir al·ludides en el nostre compromís amb la resta de dones i de xiquetes. Perquè com he dit alguna vegada en aquesta mateixa columna, el feminisme és un moviment internacionalista que no té fronteres.

La desfeta que han provocat els talibans a Afganistan després de la vergonyosa eixida dels Estats Units ara ha fet tres anys, abandonant a la seua sort allà a la gent més desafavorida, però sobretot a les dones i a les xiquetes és un fet que, sens dubte, la història jutjarà. I, la veritat, no crec que siga amb massa benevolència.

Un govern que abandona i castiga a una NO VIDA a més de la meitat de la població, que l'amaga i relega només al servei dels homes i a la reproducció en unes pèssimes condicions de vida i sense quasi condicions mèdiques, mai pot ser un bon govern. I si, a més, és un ferri i dogmàtic règim teocràtic mai serà bo per a les dones ni per als avanços socials ni democràtics del conjunt de la societat.

També és molt cert que l'anomenada comunitat internacional, tret d'algunes organitzacions humanitàries, han deixat completament abandonada a la societat afgana, però la prohibició expressa de treballar a les dones fins i tot les estrangeres i amb treball humanitari tampoc facilita gent la feina.

No es veu un millor futur a mitjà i curt termini per a aquesta societat, ancorada com sembla en idees pràcticament de l'edat mitjana i que té pràcticament segrestades a les dones i les xiquetes, amagades darrere dels burques i condemnades a una NO VIDA en vida, sense presència als espais públics, sense pràcticament cap accés a l'educació, mal nodrides i sense cap veu pròpia.

Des d'aquest racó del món vull transmetre un record solidari a la (mala) situació d'aquelles dones i xiquetes condemnades a una mort en vida per un règim teocràtic fanàtic i totalment autoritari. I també una crítica a l'anomenada comunitat internacional, per l'abandonament que han fet de la defensa de la seua situació. Vergonya sent davant del silenci internacional davant d'aquesta situació.