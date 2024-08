Diguem-li odi, senzillament

Quins seran els instints humans que desperten l’odi entre l’espècie i el supremacisme, la xenofòbia i el racisme? Serà el sentit de la territorialitat dels animals, el sentit del domini de les altres espècies? Però els animals lluiten per la supervivència dels seus clans, és una resposta biològica, natural, o defensen el territori i s’alimenten del que tenen o vindran altres clans i els lliuraran a la fam i la desfeta. Els animals no odien pel color de la pell, la procedència o les creences, lluiten normalment per una qüestió de supervivència. ¿No ha sigut suficient la gran devastació del segle XX amb més de cent milions de morts per l’odi entre l’espècie, el supremacisme, la xenofòbia i el racisme ? ¿No han sigut suficients les brutals matances indiscriminades que hi ha hagut al llarg de la història de la humanitat?

Serà el complex d’inferioritat? ¿La necessitat d’ocultar la debilitat pròpia amb la màscara de la superioritat i la violència? Quins instints són aquells que mouen la ràbia contra els més dèbils i senten fascinació pels poderosos, aquells que ho tenen tot, i sovint actuen sense escrúpols, utilitzant la manipulació i la corrupció al seu abast, dictadors i sàtrapes del poder? ¿Serà una malaltia degenerativa de l’espècie humana que al llarg dels anys, dels segles i dels mil·lennis ultrapassa totes les generacions? Tanmateix, a hores d’ara, l’odi, la ràbia i la violència sembla, si cap, més gratuïta i objectivament més malalta que mai en les opulentes societats occidentals.

¿Hi haurà alguna situació humana més humiliant i colpidora per a qui la pateix que haver d’emigrar del teu país i abandonar la família i els amics i sotmetre’t a la deriva de les màfies humanes, o senzillament haver de fugir per qüestions ideològiques i convertir-te en un exiliat, un apàtrida, al capdavall? L’escriptor grec establert a Suècia des del 1964, Theodor Kallifatides, podria oferir algunes explicacions, totes lúcides per complexes i contradictòries, ausades. Però ell, al cap i a la fi, va aconseguir fer-se camí com a escriptor dins de la societat sueca, tot i que amb contradiccions identitàries, de llengua i de pertinença. Que la immigració és un complicadíssim problema europeu que no es pot resoldre amb maniqueismes ni frivolitats elementals resta ben clar. Ara bé, sembrar l’odi contra ells, convertir-los sistemàticament en delinqüents i assassins.., hi haurà alguna actitud més barroera i miserable que esta?

D’on naix el sentiment d’odi contra els desarrelats del món? Un sentiment, d’altra banda, gratuït, totalment gratuït, que no respon a necessitats econòmiques, o de subsistència, o de perills objectius o de violència latent... Un sentiment que naix, si de cas, de mentalitats manipuladores que dediquen el temps a persuadir amb mentides i falsedats a la resta del món que els vol escoltar. I per què, per què ho fan, quines raons oculten? Al cap i a la fi, perquè darrere de la sembra del cultiu de la intolerància està l’aspiració al control i el poder, sens dubte. En la mesura que sentim por i debilitat, temor i indefensió davant un hipotètic enemic exterior, conseqüència d’una estratègia calculada, ells incrementen el seu poder, el seu domini polític.

L’assassí de Mateo, el xiquet de Mocejón, no va ser un «moro» ni un immigrant d’aquells que tota la caterva de la ultradreta esperava per mobilitzar al personal i adobar amb grans dosis d’odi l’ambient. No cal ni pensar que haguera passat si l’assassí haguera estat un immigrant. Però no, ha sigut un espanyol de vint anys amb discapacitat. Una gran decepció per a ells. Però tant els fa, han inundat les xarxes de mentides i falsedats igualment. No contents amb això, han atacat vilment al portaveu de la família de Mateo per afirmar que no s’havia d’acusar a cap col·lectiu per raó de la raça, del color de la pell, de l’ètnia o de les creences. Hi haurà algun acte més vil i miserable que este? Diguem-li odi, senzillament.