Alemania ya no repudia a Hitler

Siempre resultó un recurso útil. Alemania como ejemplo, casi un paraíso de la memoria. Todo a imitar. «En Alemania este comportamiento sería impensable», «¿Te imaginas en Alemania haciendo loas a Hitler?». El tratamiento social de la memoria e incluso la imposición legal del recuerdo se leían desde otros espacios amorfos (como España) como paradigmas de lo adecuado, tanto por lo que allí hacían, en Alemania, al respeto de las víctimas (el pasado maltratado) como con el futuro (las generaciones por educar).

Con todo, dichas políticas sobre la memoria (el recuerdo a través de la historia) permitían la superación de los errores políticos del pasado y, con ellos, de los sociales. Pues nada, Alternativa por Alemania fue la segunda fuerza política en el país en las últimas elecciones europeas. Obtuvo seis escaños más con respecto a las elecciones europeas de 2019 (quince en total) y superó en el segundo puesto a los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz, que se quedó con catorce asientos. Y eso que acababa de ser repudiado por otras extremas derechas europeas por su radicalismo. Decidieron expulsarlos de su grupo a causa de los escándalos en los que se vio envuelto el que era cabeza de lista de esta formación para los comicios europeos, Maximilian Krah, quien afirmó que en la organización nazi SS no todos eran criminales. Lo repudiaron Marine Le Pen y Matteo Salvini nada menos. En el pasado algunos de sus integrantes fueron acusados de intento de golpe de Estado. Pues nada, segundos en votos ¿En qué lugar queda ahí el trabajo realizado con la memoria para reparar el pasado quebrado e intentar no caer de nuevo en los errores que llevaron a la Segunda Guerra Mundial y al exterminio de judíos, progresistas, gitanos, personas con discapacidad u homosexuales y lesbianas?

El titular es exagerado, pues la mayoría de la población alemana repudia a Hitler y rechaza sus políticas supremacistas de los años treinta del siglo pasado. Pero cuidado con las minorías movilizadas. Son esas (ante la quietud y la pasividad del resto) las que marcan el paso en la política.

¿Son suficientes las políticas de memoria para combatir las políticas que provocaron desastres como el Holocausto? La respuesta es no, por supuesto que no. Según exponen Gensbueger y Lefranc “la confrontación con el pasado constituye más una oportunidad para expresar, legitimar y actualizar valores, que para adquirirlos”. Las políticas de memoria son necesarias pero no suficientes. El arrepentimiento a menudo va precedido de una imposición autoritaria. No es un camino que uno ande, generalmente, ni con gusto ni con convencimiento. Por tanto, el trabajo memorialista no puede nunca caminar en solitario. Precisa de un ejercicio social de enorme complejidad que se debe secundar con la educación, la legislación e incluso el movimiento vecinal. Empiezan a aparecer serias dudas de la utilidad de los trabajos de memoria si estos no se complementan, además de contar con continuidad y no depender de los partidos que lleguen al poder.

La memoria se interpreta, el recuerdo se interpreta, la historia se interpreta. Y en dichas interpretaciones (que son una) juegan un papel fundamental los valores hegemónicos de cada época. El zeitgeist, la filosofía etérea que se respira incluso sin saberlo. La historia no es un compartimento estanco. Es un espacio móvil que cada uno (incluso influenciado por lo más trivial) lee. La sociedad alemana (o buena parte de ella) ya no lee e interpreta igual su pasado traumático. Esa que lo llevó a votar masivamente a una formación que planteó el exterminio de parte de la población. O al menos, parte de los alemanes de hoy ya no consideran que dicho pasado siga obligándolos a una disculpa eterna. La culpabilidad por la atrocidad parece quedar atrás para muchos de esos que deciden priorizar otros problemas de la actualidad y optan por formaciones que sacan pecho de lo conseguido en el pasado mediante la violencia. Se erige orgullosa una nueva identidad en la que el odio al diferente, la discriminación y la violencia verbal y física vuelven a regir ¿Les suena?

Quizá no haya fórmulas genéricas en el tratamiento del pasado y también quizás sea necesario particularizar casi con cada individuo, desde las aulas a los visitantes a un museo o espacio de recuerdo. «Todo conocimiento real se produce en un punto de vista subjetivo —que sintetiza el registro de datos sensoriales y aplica sobre ellos los conceptos a priori—», dirá Kant. Hoy se imponen otros parámetros de análisis, otros odios, otras inquietudes. Hoy, determinado pasado traumático ya no moviliza. O moviliza menos que otros aspectos. Y como ya no se compran packs ideológicos sino que cada uno se moviliza políticamente por intereses cuasi particulares, es complicado aplicar métodos de recuerdo útiles de forma genérica. En el trabajo con la memoria, hoy, es más necesario que nunca la identificación, el trabajo minucioso, los nombres y apellidos, las fotos y los vídeos. No valen las cifras y las estadísticas ya que no movilizan porque no facilitan la identificación. O se es crítico con lo que no se hace bien en el ejercicio memorialista o cada vez menos personas se implicarán en la reparación histórica a través de la política. La reconstrucción del pasado por parte del historiador debe estar alejada de maniqueísmos, de modelos fordistas y de moralismos sobre buenos y malos. Debería también ser la conducta de los políticos, aunque unos y otros jueguen en ligas diferentes.

Si la memoria es emocional, el profesional de la historia debe aplicarle racionalidad, porque de lo contrario es imposible una recepción medianamente generalizada. La memoria nunca es única y homogénea porque recordar es individual e intransferible y ningún partido o corriente ideológica debe trabajar para imponer una sola visión. Existe verdad histórica, por supuesto, y debe ser hegemónica. Pero existen tantas visiones como recuerdos y debe estudiarse y respetarse.

Enmarcar el contenido histórico en el contexto actual (sin caer en el presentismo histórico) es necesario para dotarlo de utilidad y permitir que movilice políticamente. Permitir, por tanto, que se aprenda de la Historia y que se evite caer en errores del pasado. Permitir, por último, que las opciones políticas que opten por ofrecer fórmulas que provocaron desastres en el pasado no tengan opción de prosperar en un Estado democrático que cuida los derechos humanos fundamentales de la población.