S’acaben les vacances i els nins tornen a escola

La meua quinta tenim 82 anys i ja fa dècades que deixàrem l’escola i al voltant de vint anys que vivim de vacances pagades. Els anys ens han jubilat i també ho han fet els partits, com ha estat el cas de Biden, al qual encara l’han acomiadat amb honors, cosa que m’ha reconfortat. I què fem o podem fer, els jubilats i desnonats? Alguns es conformen amb la pagueta i esperar que l’augmenten. Altres no som tan resignats i fem diverses coses: pintem, criem canaris, ballem o anem al gimnàs, estudiem a ul’escola d’adults el que no poguérem fer de joves; alguns juguen al golf, com Àngel Llàcer, altres ho fan al parxís... Jo m’ho passe bé pensant, de vegades amb els ulls closos, fent com si dormís. Després escric articles que publiquen a Levante i Diari de Mallorca i els més llargs a Saó. Crec que si mantinc l’esperit crític i irònic, encara seré útil. Aprofite per agrair els comentaris i consells d’alguns lectors/lectores, que m’animen a continuar.

Aquests dies, hem patit una DANA i en què pensava jo, mentre esperava que m’embarcaren a l’aeroport, o que, ja a casa, amainara el temporal? Quina casualitat, pensava en la irresposabilitat dels polítics, segurament perquè és el millor que sé fer. Les danes fan caure quantitats ingents d’aigua, de manera imponent i en poc espai de temps, inundant-ho tot i deixant al descobert la temeritat dels polítics que han deixat fer obres tan temeràries com convertir rambles, rieres i barrancs en carrers i avingudes, que en algunes poblacions s’han convertit en eixos fonamentals de la vida econòmica. Les aigües, recuperant els seus antics camins i arrossegant-ho tot, deixen al descobert els polítics i els tècnics municipals més irresponsables. Per què no veieren o no volgueren veure amb perspectiva de futur el que podria passar si mai patíem una gota freda? En açò tinc la consciència tranquil·la ja que, quan vaig ser alcalde, vaig exigir en primer lloc la regulació de les revingudes, perquè a Silla, no s’ha practicat mai un urbanisme responsable. Lamentablement, les noves autoritats no tenen la mateixa idea o no entenen res i continuem a expenses que algun dia una altra dana ens toque en la rifa de les desgràcies, com pot passar en qualsevol poble de les Illes, del País Valencià, o de la conca del Mediterrani. I quina responsabilitat assumiran els polítics i els tècnics? Cap, com ara? n