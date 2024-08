La empatía en oncología: un viaje de ida y vuelta

No cabe ninguna duda, que el diagnóstico de cáncer marca un punto de inflexión en la vida de cualquier persona. En ese momento, el paciente se enfrenta a una nueva situación llena de incertidumbres, miedos, dudas y de toma de decisiones difíciles. Sin embargo, en este recorrido, no está solo. La familia, amigos, médicos, enfermer@s y todo el equipo de atención médica tienen un papel fundamental en guiar y acompañar al paciente.

En este contexto, la empatía médico-paciente/paciente-médico, se convierte en un pilar indispensable de la atención oncológica, representando un viaje de ida y vuelta, donde tanto el paciente como el profesional son los grandes beneficiarios.

Empatía: más que una habilidad, una necesidad

La empatía en oncología no se limita a entender las emociones del paciente; es una herramienta que permite conectar con su experiencia, validar sus sentimientos y ofrecerle un soporte emocional que complemente el tratamiento médico. Los pacientes oncológicos no solo luchan contra una enfermedad física, sino también contra una amplia gama de emociones que van desde el miedo y la tristeza hasta la desesperanza y la ira. En este escenario, la empatía se convierte en una necesidad, no solo para mejorar la calidad de vida del paciente, sino también para fortalecer la relación médico-paciente.

Un oncólogo empático es aquel que, además de poseer un amplio conocimiento científico y técnico, es capaz de ponerse en el lugar del paciente, entender sus preocupaciones y responder a ellas de manera compasiva. Esto no significa que el médico deba compartir el sufrimiento del paciente, sino que debe ser capaz de reconocerlo y abordarlo de manera que el paciente se sienta comprendido y apoyado.

La empatía en una parte importante del tratamiento

Diversos estudios han demostrado que la empatía tiene un impacto positivo en los resultados del tratamiento oncológico. Cuando los pacientes perciben empatía en sus médicos, experimentan menos ansiedad, mayor satisfacción con la atención recibida y, en algunos casos, mejores resultados clínicos. La empatía puede mejorar la adherencia al tratamiento, ya que un paciente que se siente escuchado y comprendido es más probable que siga las recomendaciones médicas.

Además, la empatía facilita la comunicación, lo que es crucial en oncología, donde las decisiones sobre el tratamiento a menudo implican complejas consideraciones sobre riesgos, beneficios y calidad de vida. Una comunicación efectiva, basada en la empatía, permite que los pacientes se sientan seguros y apoyados, lo que facilita la toma de decisiones informadas.

La empatía es un viaje de ida y vuelta que beneficia a todos

Pero, la empatía en oncología no es unidireccional; es un viaje de ida y vuelta. Los médicos y el personal sanitario, al practicar la empatía, también experimentan un crecimiento personal y profesional. Al conectar de manera profunda con sus pacientes, los oncólogos pueden redescubrir la esencia humanística de la medicina, recordando que cada caso es único y cada paciente es una persona con una historia y un contexto que merece ser escuchado y respetado. Un oncólogo empático recibe siempre mucho mas de lo que ofrece.

Sin embargo, este viaje no está exento de desafíos. La exposición constante al sufrimiento puede llevar, a los profesionales de la salud, al desgaste emocional, conocido como “burnout”. Aquí, la empatía juega un doble papel: por un lado, es esencial para brindar una atención de calidad, pero por otro, puede ser una fuente de vulnerabilidad para el profesional. Por ello, es importante que los oncólogos también cuenten con un soporte emocional y recursos para manejar el estrés, de modo que puedan continuar brindando una atención empática sin sacrificar su bienestar personal.

La empatía debe ser un compromiso mutuo

Por todo ello, la empatía en oncología es, sin duda, un componente esencial que enriquece tanto la experiencia del paciente como la del profesional sanitario. Es un viaje de ida y vuelta, donde ambos se benefician y ayudan. Para los pacientes, la empatía ofrece consuelo, comprensión y una mejor calidad de vida. Para los oncólogos, refuerza el propósito de su labor y enriquece su práctica, recordándoles que, en cada paciente, están tratando a una persona y no solo a una enfermedad.

Por otra parte, la empatía del paciente, hacia el médico oncólogo, también es muy importante para crear una relación medica sólida, que beneficiara a ambos. Facilita la comunicación, mejora la colaboración, y ayuda a reducir el estrés y la presión emocional a la que el oncólogo se enfrenta, lo que, en última instancia, puede traducirse en una mejor atención y en un entorno de cuidados más positivo y efectivo.

Por lo tanto, en definitiva, cultivar la empatía en oncología no es solo una recomendación, sino una obligación ética que asegura que la medicina, incluso en sus momentos más difíciles, mantenga su humanidad y su capacidad para sanar en el sentido más amplio y holístico de la palabra.