SOS: vertido de odio indiscriminado

Me preocupa mucho lo que somos capaces de verter a través de las redes sociales, como una mancha tóxica en una playa que se extiende y acaba afectando a todo ser vivo que exista en muchos kilómetros a la redonda, así funcionamos desde hace mucho, demasiado tiempo, contaminando de odio gratuito todo aquello susceptible de diferenciarse de una u otra manera de lo establecido, sin pensar en las consecuencias, sin valorar que detrás de esa o esas acusaciones hay personas de carne y hueso, personas con sentimientos, con sueños y proyectos vitales, personas indefensas y vulnerables.

Esto lo podemos ver cada día en las redes sociales, desacreditando a los que piensan diferente, generando bulos contra quienes consideran con menos derechos o pertenecen a colectivos discriminados (personas homosexuales, migrantes, personas en situación de pobreza, de etnias o religiones varias, atletas con diversas constituciones físicas…) en definitiva, llenándolas de tanto odio, miedo y rencor, que se genera un inflamable caldo de cultivo digno de una película de Hischcock, donde de un momento a otro puede estallar y provocar percances muy graves (suicidios por la presión ejercida, hordas de personas en las calles dispuestas a cualquier cosa…).

Detrás de muchos de estos dardos envenenados con los peores sentimientos hay personajes políticos que no voy a mencionar, pero que vemos cada día en sus puestos de responsabilidad, sin importarles nada acusar, difamar, calumniar y mentir, y desdecirse de todo ello a los pocos minutos si es necesario, pero dejando en sus redes esos mensajes, que seguirán utilizando sus acólitos como la verdad verdadera, sin pensar, sin buscar más información, sin disentir ni en una coma… Y, lo que es peor, sin un ápice de compasión ajena ni vergüenza propia.

Y, desgraciadamente, lo hemos vuelto a presenciar estos últimos días, tras el brutal apuñalamiento a un niño en un polideportivo, que le causó la muerte. Mientras la policía hacía su trabajo, en las redes sociales se generó un linchamiento en toda regla hacia un grupo de chicos no acompañados por sus familias, que residen de manera provisional en un hotel de la misma localidad que el niño fallecido. Mensajes infectos que se quedan en el subconsciente de todos, generando xenofobia, racismo e histeria colectiva difícil de contrarrestar posteriormente.

Hoy he leído algo que me ha hecho sentir que no está todo perdido en lo relativo a las falsas noticias y los discursos de odio, y es que la fiscalía va a tomar cartas en el asunto de los mensajes lanzados con total impunidad en las redes sociales y, es que es absolutamente necesario que la gente entienda que, al igual que hacer vertidos contaminantes en un playa es delito, también lo es verter odio por doquier.

Desde el COEESCV y en su representación, quiero hacer llegar a la familia y allegados de Mateo nuestro pésame más sentido. No soy capaz de imaginar el dolor ante la pérdida de un hijo de manera tan brutal y soportando esa inquina que se dirigió, incluso, contra su propio portavoz.