Un viatger per terres valencianes, el 1599 ( i VII)

A punt de deixar les terres valencianes, Jacob Cuelbis i la seua expedició varen passar per Sant Mateu, del qual diu que és «buen pueblo grande, cercado de muy lindas murallas». Li degué causar interés l’església major, dela qual diu que té una «muy gruesa torre y bien vistosa de lexos», i assenyala que «en este pueblo ay muchos cavalleros e hidalgos, como lo muestran las casas y palacios que tiene». En eixir, trobà el monestir dels dominicans, del qual va dir que era «muy grande, de lindos edificios y muy hermosas huertas».

Passà després per la Jana, que també considera «grande» i per Fin de Trigueros —un d’aquells topònims errats que comentàvem—, és a dir, Traiguera. El va descriure ràpidament amb el tòpic de ser «buen pueblo» i va afegir que es trobava «cercado de buenos muros».

En la ratlla del regne, Cuelbis es va entretenir a anotar —altrament no ho hauria recordat, en confegir la redacció final del seu escrit— que «oy hicho muy frío». Era el 17 de desembre de 1599. I afegí unes frases una mica enigmàtiques que només es poden entendre en clau familiar, privada i íntima. Va passar el riu Cervol i devia estar ben gelada l’aigua. Per això explica com «todavía yo he pasado tres vezes el río a pie, por amor de mi camerada Joel —el seu amic i company de viatge—, y estando esperando como un loco, el buscando los piojos». Les misèries d’aquells anys, en la nota final, es fan ben evidents.

Jacob Cuelbis va seguir, després, cap al nord, endinsant-se en terres de Catalunya, en direcció a Barcelona i, després, a Perpinyà. Havia pogut veure com vivien els valencians en molts llocs per on va passar. Va patir l’abús o les desavinences amb els taverners o els amos dels hostals; va gaudir dels vins i va saber elogiar el peix, la mel i altres productes del país. Es va quedar bocabadat davant edificis fantàstics que encara en els nostres dies ens capten l’atenció i que encara ara serveixen de reclam per a altres turistes i viatgers —alemanys com Cuelbis o d’altres llocs del món— que ens visiten.

Cuelbis va descobrir l’afabilitat dels habitants d’aquest país i va notar el que per a ell seria un exotisme, amb la presència dels moriscos; es va fixar en la riquesa dels pobles o en la pobresa d’algunes zones ermes. Va veure els nostres rius i les notres muntanyes. Es va interessar pel passat romà i per la història medieval nostra -amb Jaume I com a referent del naixement de la nostra personalitat. Va ser, en definitiva, un viatger encuriosit que mirava amb ulls atents tot el que li venia al davant i al qual hem de donar les gràcies per haver-ho plasmat tant bé com va saber sobre el paper.. n