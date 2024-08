Un mundo cruel: eutanasia y suicidio

Hay palabras que producen, con su mera existencia, el temor, el horror que Joseph Conrad nos mostraba en su novela El corazón de las tinieblas. Son recordatorio permanente de la crueldad de nuestro mundo que las permite y provoca. Guerra, hambruna, violación son ejemplo.

Hay otras palabras, en cambio, que para unos supone alegría, supresión del dolor, y esperanza de una buena muerte, y para otros, por motivos fundamentalmente religiosos, suponen algo intolerable contra lo que hay que luchar para evitar su aplicación.

Me estoy refiriendo a la eutanasia, legal en España desde el 25 de junio de 2021, cuando entró en vigor la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Por fin aquellos que sufrían una enfermedad grave e incurable o un padecimiento incapacitante podían pedir tener una buena muerte con la asistencia médica pública.

En 2023 hubo 727 solicitudes de eutanasia en España, pero tan solo 323 llegaron a conseguirla. O sea que 404 ciudadanos con enfermada grave e incurable, con grandes dolores insoportables que ningún medicamente podía atenuar, tuvieron que seguir sufriendo o, como ocurrió en muchos casos acudiendo al suicidio. Otros murieron esperando que la tramitación de su solicitud fuera solucionada. Esta tramitación, aplicando los tiempos que marca la Ley, no debía superar los 35 días pero la realidad es que se produce una tardanza que eleva la media de la tramitación en 75 días. La media. Es una Ley recibida con entusiasmo pero que ya necesita de una revisión que favorezca al enfermo, aumente sus derechos y haga más difícil la actuación de aquellos que curelmente, intentan que no se aplique.

Una crueldad que aplican fanáticamente los que por extraños motivos quieren evitar que se cumpla la voluntad del legislador y del enfermo, dos veces solicitada por escrito, de morir en paz y debidamente asistido por la sanidad pública. Una crueldad piadosa que aplican desde familiares que, sin ningún derecho legal, se oponen por mil razones distintas, hasta abogados como los llamados cristianos. Estos opositores aducen que el enfermo no ha sufrido bastante para poder aplicar la ley; o que su petición no está clara, aunque se ha hecho por escrito delante del médico; o que lo decidido en todo el procedimiento hasta confirmar que todo se ajusta a la Ley no es correcto. Han llegado a suspender la aplicación de la eutanasia a quien ya la tenía concedida y judicializar el tema ante los Tribunales Superiores de Justicia. Y así, crueldad todos los días.

Mayor es aún la crueldad si se trata del suicidio. Cualquier ciudadano pude quitarse la vida cuando quiera y, como es natural, el Código Penal no lo castiga, pero tampoco lo hace si uno intenta suicidarse y no lo consigue. En 2022 se suicidaron en España 4.227 personas y 20 veces más lo intentaron sin conseguirlo.

Sin embargo cuando se trata de juzgar a quien haya ayudado al suicida de cualquier forma este puede ser condenado, según como lo haya hecho, de 4 a 18 años de prisión. La ayuda del Estado a través de la Sanidad Publica, especialmente con ayuda psiquiátrica, es creciente de día en día pero siempre insuficiente. La persecución al que ayuda de cualquier forma al suicida es cruel. Rodeados de crueldad. No tengo muy claro porque el Estado nos protege tanto y hace enormes esfuerzos para proteger nuestra vida, muchas veces sin conseguirlo, e induciendo al suicida a acudirá los métodos tradicionales. Crueldad.

Como hemos visto, vivimos rodeados de crueldad aunque sólo hemos recordado sucintamente alguna palabra que la representa. Todos los días intentamos escapar de esta cruel sensación. No faltan modos de hacerlo. Sabemos que en este mundo también hay amor, compasión, justicia y buena gente. Pensemos en ello, y si no es suficiente siempre podemos recurrir a recordar la sonrisa de un niño.