Ucrania toma València para exigir el fin de la Guerra

L’espectacle era similar en les places d’Europa: multituds de gents victorejant el sí a la guerra. Vora les estacions les masses aclamaven als soldats i els oferien flors. Europa va quedar negada per una onada nacionalista. Els trens partien amb inscripcions optimistes.

Recorde una fotografia concreta, la d’un vagó de tren que partia cap al front occidental replet de cartells optimistes: Ausflug nach Paris (viatge a París) i altres de continguts similars. I des de París a Viena, passant per Munic, una convicció: a Nadal tots a casa.

Era el primer d’agost de 1914; després se’n parlaria de l’esperit de 1914. Per a la mitologia i la història queda la gesta dels taxistes de París transportant soldats per taponar l’entrada d’alemanys; gest simbòlic més que efectiu.

Els alemanys veren el seu avanç interromput, la guerra s’allargà i els parlaments dels països en conflicte hagueren de votar l’acoblament dels pressupostos al nou context bèl·lic. Els proletaris estrenaren enemic: els proletaris de la trinxera de davant.

Conforme passava el temps i la misèria de les trinxeres igualava tots els soldats amics i enemics, el perquè de d’aquell immens patiment es veia cada vegada més nítidament absurd. La insensatesa d’aquella primera conflagració mundial va quedar com paradigma de la irracionalitat de la guerra. L’art, en totes les seues manifestacions, així ho va reflectir, considerant la guerra un monumental exemple de l’estupidesa humana.

El 3 de setembre de 1939 es va repetir la història: Anglaterra i França declararen la guerra a Alemanya per no haver-se retirat del territori polonés que havia envaït dos dies abans, i un sentiment d’angoixa envaïa la ciutadania.

Ja no es trobaven masses immenses cridant per a la guerra. La causa era justa, però l’entusiasme popular no podia acompanyar. Quan s’esdevingué la guerra del Vietnam, tot un moviment de protesta recorregué els Estats Units.

És a dir, que, tot i haver-se produït nombrosos conflictes locals després de la fi de la Segona Guerra Mundial, el sentiment de repulsa cap a les guerres és general. No hi ha més que recordar, a nivell mundial, i també espanyol, les manifestacions de rebuig general que propicià la invasió d’Iraq per unes suposades armes químiques. A Espanya hi havia un govern de dretes.

Ara bé, les manifestacions, inequívoques, del papa Joan Pau II contra la guerra, raonant que mai és la solució per a un conflicte, foren literalment ignorades.

El 24 de febrer de 2022 moria ma tia Carme Martí i les tropes del president de Rússia penetraven en territori ucraïnés. Conclusió: més de set milions de refugiats.

A Europa era el desastre humanitari més gran des de la II Guerra Mundial. Certament, cap raó adduïda per Vladimir Putin justifica eixe acte de barbàrie. Europa occidental reaccionà enviant armament i ajuda tècnica. Dos països propers a Rússia demanaren ingressar en l’OTAN. A partir d’ací un fervor militar s’ha contagiat entre els polítics europeus. Cal enviar cada vegada més material a Ucraïna i més potent. El president francés ha deixat caure la necessitat d’enviar soldats al conflicte, i diversos països europeus retornen a la milícia obligatòria. El professor Villacañas (Levante-EMV de 17 d’agost) però, ens ha recordat com Zelensky va pagar el favor.

Mentre els noticiaris espanyols dedicaven el temps a un escapista, les tropes ucraïneses penetraven en Rússia i armes israelianes rebentaven l’enèsima escola amb víctimes innocents: excessives sempre.

L’espiral de violència està garantida. Les paraules del papa –ara Francesc I- són un calc de les emeses per Joan Pau II, també amb el mateix resultat. Augmentar les despeses militars, quan són tantes les necessitats socials no és més que, de nou, un disbarat immens. Els al·legats animant a la guerra són gastats, són vells, però igualment demolidors per a la ciutadania.

Estem en agost i rius de gent hauríem de prendre les places d’Europa per parar la guerra d’Ucraïna, la massacre gaziana í els conflictes oblidats dels països pobres. n