Todo pasa y todo cambia

Desde la primera vez que estudié a Unamuno me cautivó su idea de intrahistoria: la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia que en todos los países del globo se levantan para realizar sus trabajos cotidianos. Es lo que han hecho durante décadas María Luisa, Chelo, Manolo, Rogelio y Montiel, dirigiendo el Supermercado Kiosko Montepilar, junto a la estación de metro de l’Eliana. Su establecimiento para muchos vecinos de la zona ha sido un lugar emblemático, que ha formado parte de nuestra existencia ofreciendo un gran servicio.

Siendo niño iba allí cuando mi madre me mandaba a por el pan o a por alguna falta. Me sentía importante de acudir con la pequeña BH y realizar las compras. Eran tiempos en los que no se gastaba plástico; llegábamos con el saquito del pan y con nuestras cestas. Las bebidas, las gaseosas y el vino de Villar del Arzobispo, los comprábamos canjeando los cascos de vidrio. El cartón apenas se gastaba. A veces pienso que éramos mucho más ecológicos que en la actualidad.

Hasta hace bien poco, este Supermercado ha sido mi particular máquina del tiempo. Entrar allí era volver a adentrarme en los años setenta y ochenta del pasado siglo. En su interior el reloj se paraba y las prisas desaparecían repentinamente. Se hacía cola para comprar la carne, cola en la verdulería, cola para coger el pan caliente y cola para pagar en la caja. Entre cola y cola daba tiempo a reflexionar, a departir con los vecinos y a saludar a personas que no veías hacía tiempo. En cierta ocasión, una señora mayor muy simpática me saludó efusivamente; en mi caso, fiel a mis despistes, no lograba ubicarla, hasta que comprendí que hacía muchos años formábamos parte de la misma pandilla. El tópico literario del tempus fugit se presentó ante mí mientras esperaba para pagar.

Como si se tratara de un ritual, nada más entrar en el local, hablaba con Manolo, comentábamos las vicisitudes del Valencia CF; en verano, los fichajes fijaban nuestra atención. Después de esta conversación acudía al mostrador de la prensa; me gustaba leer los titulares de los distintos rotativos y observar los matices. Nuestra historia pasó a una velocidad vertiginosa entre aquellos diarios que se vendían en el supermercado y que la mayoría de los clientes llevaban bajo el brazo. Vivimos el final de la funesta época franquista: Españoles, Franco ha muerto. Comandados por Adolfo Suarez, nos adentramos en la democracia: ¡Viva el rey! Nos sorprendimos con la legalización del Partido Comunista, padecimos los atentados terroristas, acordamos los Pactos de la Moncloa, proclamamos con aire puro el Estatuto. Llegaron las transformaciones sociales con la euforia socialista. Años después, la Guerra del Golfo, la de Irak y la crisis económica nos convulsionaron. España y el mundo fueron cambiando mientras el supermercado seguía ahí.

La frescura del valenciano estaba presente en el super. Mientras hacía la compra, a veces escuchaba: Saps qui s’ha mort? T’has enterat del que ha passat? La información no me llegaba a golpe de pantalla, sino conversando con la gente. Palabras como galán, preciós, bonic o graciós se encontraban entre la jerga que los empleados usaban con los clientes.

Todo fue cambiando mientras el supermercado seguía ahí. Era la última luz que se apagaba junto a la Estación de l’Eliana y la primera que se encendía. Convivió con el Trenet primero y con el Metro después. Cohabitó, al principio, con el descampado en el que los niños del baby boom jugábamos al fútbol en verano y, después, con el aparcamiento de coches que se realizó en el lugar donde celebrábamos los goles. Los domingos por la tarde, al estar cerrado, trasmitía al entorno una sensación de soledad. Ahora, sin los personajes cotidianos que nos acompañaron siempre, nada es igual en el supermercado y es que, como decía el poeta: todo pasa y todo cambia. n