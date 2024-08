El sueño de Goebbels

Cuando al nazi Joseph Goebbels se le ocurrió aquello de que una mentira mil veces repetida se convierte en verdad y lo estableció como uno de los principios del ministerio de propaganda, no se podía imaginar el recorrido de semejante engaño, ni siquiera una mente como la suya, que estaba organizada para ofrecer las versiones manipuladas del poder como verdad absoluta, algo tan perverso y tan nocivo, ni en ese contexto, pudo soñar con la trascendencia que podía tener aquello que él pretendía.

La misma frase, repetida mil veces, nos anuncia una forma ingenua y modesta, como expectativa de destino, si se compara con los millones de likes que en las redes actuales se administran sobre verdades que no lo son, y que, tras la abrumadora reiteración, se trasmutan en algo incuestionable para una gran parte de la ciudadanía que participa en ese juego tan dañino para la convivencia, trasladar intenciones y afirmaciones que no son ciertas al bando de las verdades incuestionables.

Dos elementos han venido a contribuir al éxito de esa burla. En primer lugar, el desarrollo tecnológico, que ha conseguido una capacidad de alcance jamás soñada por el ser humano y, en segundo lugar, algo que no es nuevo pero que se ha instalado en la sociedad con gran contundencia, algunos la conocen como polarización, otros simplemente como atención selectiva, o que solamente escuchamos aquello que queremos oír, si coincide con lo que estamos pensando. Dos buenos aliados a la mentira repetida millones de veces.

Además, se está desarrollando un fenómeno curioso, la negación de la evidencia. Como sociedades desarrolladas, tenemos la capacidad de establecer comparaciones, realizar mediciones, establecer ratios…, de aquellos aspectos que son sensibles para la convivencia. Estos datos habitualmente proceden de agencias prestigiosas, de carácter nacional e internacional y se ponen en conocimiento de la población mediante su publicación y exposición pública. Sorprendentemente, este avance de la ciencia y de la tecnología, ha comenzado a interpretarse, por distintos grupos, de una forma negacionista, que aseveran con total rotundidad que los informes oficiales de las diferentes instituciones no responden a la verdad, que están manipulados y en cambio, el relato, el discurso que los deslegitima, sin ninguna base, sustentado exclusivamente en una llamada a las emociones o en el establecimiento de relaciones ficticias de causa efecto, adquieren una consistencia que no se merecen en absoluto.

Esta práctica ha dado lugar a algo tan retorcido y tan triste como que el dato no te mate el relato. Corren malos tiempos para la convivencia si comienzan a adquirir más verosimilitud terraplanistas de distintos signos que lanzan y repiten una y millones de veces verdades que no lo son, y todo aquello que diga lo contrario a esas grandes mentiras construidas para manipular, proceda de donde proceda, no son tenidos en cuenta. Estamos asistiendo a una triste demostración del mundo al revés.

El sueño de Joseph está a punto de convertirse en realidad, ahora solamente falta saber las consecuencias, lo que perseguía Goebbels con su estrategia lo sabemos de sobra.