Vayamos por partes

Circuito Carreras de Valencia

Es importante correr la Maratón por partes, ir completando pequeños objetivos. Uno no puede salir obsesionado con los 42.195 metros. El primer gel nutritivo, el primer 10.000, la media maratón, el paso por la Alameda… Son pequeños logros que van empoderándote. Hay que digerir lo hecho y mirar hacia delante. No queda otra. Aprendizajes de la vida se aplican en la Maratón y viceversa. Por eso es una distancia tan literaria. Eso sí, hay que tener claro desde el principio (no aprenderlo sobre la marcha) que la Maratón no son dos medias maratones. Error. Como tampoco en la vida la primera parte es igual a la segunda. Los primeros cuarenta a los segundos. O cincuenta. Uno llega a los cuarenta y hace balance. Durante años. El problema de la mediana edad es la evaporación de las pretensiones futuras, de los sueños sobre la posibilidad abierta. No es una muerte, afortunadamente, pero sí un punto de inflexión sobre el final de una etapa y el inicio de otra. Entendiendo que cada uno vive ese momento mental en una edad física. Los cuarenta tienen su simbolismo pero hay personas que cierran y abren dicha época en los veintiocho, los treinta y tres o los cincuenta.

El hecho es que uno deja de elucubrar sobre qué puede llegar a ser o sobre la voluntad de convertirse en yoquesequé. A los cuarenta si no los eres ya, difícilmente lo serás. O sí. Pero no pierdes ya mucho tiempo imaginándolo, bastante tienes con llegar de pie a las diez de la noche. Esa es la clave, desaparece el futuro como proyección. Uno o una va haciendo y arreando, que es gerundio. Se evapora la ilusión desbordante por un futuro soñado que te ha acompañado desde niño. Y no es una afirmación orgullosa. Sin imaginación reina la burocracia, la vida práctica. Tampoco es una aseveración triste. Es mucho lo conseguido.

Quizá uno deja de proyectar el futuro posible porque teme un poco (bastante) los cambios que llegarán. Las malas noticias ya se cuentan por decenas, la vida va consumiéndote, venciéndote, apaciguándote. El futuro ya no es el lugar de los sueños y las posibilidades, es el tiempo que vendrá por imposición. Por eso miras atrás y cierta nostalgia se te apodera y quieres volver a casa, a la tranquilidad, a la seguridad del brazo materno. Y también te aferras al presente, donde todo es real. Nada quieres que cambie.

«No future, no future, no future for you», cantaban los Sex Pistols. «Una mañana muy temprano de tus sueños despertarás, no lo sabrás, este es tu día ¡Vas a morir!», ampliaron Eskorbuto. Dejar de imaginar un futuro idílico es un poco anticapitalista. No existe la obligación de seguir sometido a la mejora constante para abrir puertas y más puertas. Parar, mirar atrás, valorar. Apreciar lo que se ha conseguido, verbalizar el amor por lo que se tiene. O más bien por los y las que están acompañándote en este viaje que, queramos o no, tiene fin. Dejar de producir y poner en valor. Si el futuro es exigencia impuesta (o autoimpuesta), mejor que no exista mentalmente. Llegará igual.