Quina tristor dona llegir a alguna xarxa social discussions sobre què és ser dona quasi a mitjan segle XXI. De veritat per a alguna gent encara estem així?

Segons el diccionari de la RAE i en la seua primera accepció, dona és, i cite literalment, "persona del SEXO femenino". Després ja venen altres accepcions i algunes d'elles amb clars tints androcèntrics, però és el que hem heretat de la història.

A veure, per si la definició de la RAE no està ben clara, afegirem que dona és, també, la femella adulta de l'espècie humana. Crec que està clar veritat? Doncs encara hi ha gent que propaga que ser dona és un sentiment i coses així d'inversemblants.

Si ser dona fora un sentiment, per què cap dona "sentida" és assassinada per un home? Per què no formen part del noranta per cent de la població prostituïda? I aquestes només són un parell de preguntes. La resposta està ben clara: perquè, almenys per a mi, ser dona no és cap sentiment, és una realitat clara, molt clara.

Una realitat que pateixen un poc més de la meitat de la població mundial que és oprimida per l'altra part de la població mundial que són els homes fent servir un sistema INVENTAT anomenat patriarcat i que considera, poc menys, que les dones són ciutadanes de segona i que, per tant, els homes deuen continuar gaudint dels privilegis que els ha atorgat aquest sistema injust i insolidari.

Una realitat que, davant de l'intent d'esborrament del concepte SEXE per part de la gent defensora de l'anomenada teoria queer, molt postmoderna i falsament llibertària, però si molt neoliberal, amb tot el que això comporta, cal recordar que és l'origen de l'opressió, mutilació i de tota classe de violències que patim les dones al món. I en són moltes les formes de violències que patim només per haver nascut dones.

És molt curiós que en aquest corrent ideològic que recorre el món i que busca substituir la realitat material del sexe, la volen canviar pel gènere que és un invent del sistema per a legitimar l'opressió de les dones i que va ser reforçat per teòrics i grans pensadors com Rousseau, tots ells homes i, per tant, de la meitat privilegiada.

També és molt cridaner que, tal com deia la setmana passada per al cas dels talibans i hui afegeix als puteros i proxenetes i als compradors de criatures gestades amb ventres de lloguer, no tinguen cap dubte sobre què és ser dona. I no el tenen, perquè saben molt bé quina serà la seua matèria primera per als negocis: els cossos de les dones. No vos sembla curiós aquest matís per a tota aquella gent que, per una banda, defensen que el sexe és un invent i al mateix temps, en el súmmum de la incoherència, també defensen que la prostitució és un treball o que el negoci per compravenda de criatures per ventres de lloguer satisfà els desitjos de molta gent?

Dit d'altra manera, per a satisfer els DESITJOS masculins bé sexuals o bé de paternitat, saben perfectament què és ser dones perquè les necessiten, per a la resta els entra sobtadament la confusió.

I aquesta és la teòrica esquerra, però que ha copiat els postulats més ultraliberals pel que fa al saber o no què és ser dona. Cal fotre's!!

I una última curiositat per a la reflexió: Per què ningú es qüestiona que és ser home? Com a molt han aparegut moviments de "noves masculinitats" que busquen trencar amb les masculinitats tòxiques, però ningú ha qüestionat mai que és ser un home. I no s'ha qüestionat perquè es considera el referent de la humanitat, l'universal, la mesura de totes les mesures. O, cosa equivalent, l'individu sobre el qual es construeixen totes les mesures.

Va quedant claret perquè només interessa qüestionar el que és ser dona tot i estar tan clar en alguns casos? Doncs això... Noves formes per al patriarcat de sempre.