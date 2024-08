Los EEUU de Biden ven sólo enemigos

El presidente de EEUU, Joe Biden, no quiere despedirse de la Casa Blanca sin renunciar a la política beligerante frente al Eje del Mal que le ha acompañado desde su época de senador por el Estado de Delaware. Como el guerrero frío que ha sido en el fondo toda su vida, el demócrata sólo ve en todas partes enemigos que amenazan la hegemonía global norteamericana, que EEUU parece considerar ya un derecho adquirido. Así, según el diario The New York Times, Biden aprobó en marzo un documento supuestamente ultrasecreto sobre el uso de armas nucleares que presentará al Congreso antes de abandonar definitivamente la Casa Blanca.

Sus autores parten por primera vez del supuesto de que Rusia, China, Corea del Norte y posiblemente también Irán lleguen a coordinar sus arsenales atómicos para amenazar con ellos de modo conjunto a Washington. El documento es supuestamente tan secreto que el diario neoyorquino no lo ha visto sino que se apoya para su información en lo escuchado en los últimos meses a altos funcionarios del Pentágono.

Por lo que escribe el periódico, los militares estadounidenses están muy preocupados por la aceleración del rearme de su principal rival económico, la China comunista. El país dispone ya de medio millar de ojivas nucleares preparadas para un lanzamiento inmediato, y se cree que doblará su arsenal atómico en los seis próximos años. Corea del Norte por su parte posee ya, según se cree, en torno a sesenta armas nucleares, con las que podrá sumarse a una posible guerra con EEUU.

El Gobierno de Pekín se apresuró a rechazar las hipótesis que supuestamente contiene el estudio encargado por la Casa Blanca y acusó a Washington de exagerar la amenaza china para justificar su política «agresiva». El diario Global Times, muy próximo al Gobierno chino, se permitió recordar a EEUU que las guerras en varios frentes nunca les han salido bien a quienes las emprendieron.

Si Estados Unidos orienta ahora su política hacia una guerra de ese tipo en Ucrania, Oriente Medio y en el Pacífico, sólo conseguirá poner en peligro, según ese diario, el estatus de potencia mundial que, sin embargo, intenta desesperadamente mantener.

Para el periódico oficioso chino, quien manda de verdad en EEUU es el poderoso complejo militar industrial con toda su maquinaria de propaganda a favor del lanzamiento de nuevas guerras porque siempre se lucra con ellas. EEUU es el único país del mundo que ha empleado armas nucleares en una guerra y, a diferencia de China, escribe Global Times, no descarta tampoco ser el primero en volver a utilizarlas en un nuevo conflicto. Con la ampliación de la OTAN, la guerra de Ucrania y las sanciones a Moscú, los EEUU de Biden han logrado algo contra lo que el presidente republicano Richard Nixon luchó hace ya medio siglo: el acercamiento entre rusos y chinos.